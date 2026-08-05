Suriname rekent zich rijk na nieuwe olie- en gasvondst voor de kust

Voor de kust van Suriname zijn opnieuw grote hoeveelheden olie en gas gevonden. Het Nederlandse SBM Offshore zou volgens De Telegraaf het productieplatform leveren waarmee de olie straks uit zee wordt gewonnen. ‘De voorraden in de nieuw ontdekte olie- en gasvelden voor de kust van Suriname blijven toenemen’, zegt energie-analist Jilles van den Beukel van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Paramaribo rekent inmiddels op miljarden aan olie-inkomsten uit de nieuwe velden.



Total Energies is al bezig voor de kust van Suriname, naar verwachting zal het bedrijf een productie van 200.000 vaten per dag halen. Dit nieuwe veld is volgens Van den Beukel 'wel bijzonder'. De installatie die SBM Offshore mogelijk gaat bouwen, moet in 2028 operationeel zijn. 'Het gaat om een FPSO, oftewel een tanker met productie-installaties voor TotalEnergies.'



Het is nog niet zeker dat er ook zo'n installatie voor Petronas komt. 'Bovendien staat evenmin vast dat SBM Offshore die daadwerkelijk zal bouwen. Wel lijkt die mogelijkheid steeds dichterbij te komen.'



Buurland Guyana weet inmiddels 1 miljoen vaten per dag te produceren, per inwoner is dat vergelijkbaar met de productie van een land als Koeweit. 'Daar is Suriname nog lang niet.' Het is de bedoeling dat in 2028 200.000 vaten per dag naar boven worden gehaald. 'Met de nieuwe velden zou dat twee of drie keer zoveel kunnen worden', verwacht Van den Beukel.



Wat dat exact gaat betekenen voor de oliemarkt is onduidelijk. 'Maar voorlopig gaan we het niet zonder olie en gas doen.' En hoewel dit soort bedrijven kijkt voor hun investeringen naar wat de verwachte olie- en gasprijs is voor de komende tien of twintig jaar, rekent Suriname zich wel al rijk. Een risico, denkt Van den Beukel. 'Dat kan leiden tot een economie zoals Nederland die ooit in zekere mate had, waardoor mensen toch een beetje achterover gaan zitten, rijk worden van olie en gas, en dat het met de rest van de economie dan niet meer zo goed gaat.'



Een andere zorgwekkende ontwikkeling is dat er nu al geld geleend wordt op basis van die toekomstige olie-inkomsten. 'Maar dat kan natuurlijk ook tegenvallen', waarschuwt Van den Beukel. 'Als de olieprijs de komende jaren daalt of de energietransitie sneller gaat, dan levert dat misschien niet zoveel inkomsten op als waar men nu toch een beetje op rekent.' Door de leningen loopt de Surinaamse staatsschuld al vrij snel op.



Suriname zou beter een voorbeeld kunnen nemen aan Noorwegen, dat met een oliefonds de inkomsten belegt. 'Zo zou je het moeten doen, daar kijkt de hele wereld naar. Maar uiteindelijk zijn het eigenlijk alleen de Noren die het ook daadwerkelijk zo hebben gedaan. Maar in een ideale wereld zou je een groot deel van dat geld opzijzetten voor de lange termijn: als appeltje voor de dorst en als financiële reserve.'

Reacties

05-08-2026 09:26:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.566

OTindex: 28.967

Interessant. Hier gaan we van het gas af, sluiten kolencentrales en doen tegen gigantische kosten het nodige om het verbruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan.



En wat doet ze in Suriname? Met veel bombarie en juichverhalen nieuwe olieputten slaan.



Waar zijn we nu in de lieve vrede mee bezig?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.