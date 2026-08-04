Britse vrouw lag 42 dagen in coma na tekenbeet op vakantie in Griekenland

Een vrouw uit Wales heeft te maken met geheugenverlies en slikt tot wel achttien tabletten per dag. Haar leven staat op de kop sinds ze in 2019 werd gebeten door een teek op vakantie in Griekenland. Door die teek kreeg ze een zeldzaam virus.



Na haar vakantie op het Griekse eiland Syros kreeg Victoria Stellas thuis last van epileptische aanvallen, vertelt ze aan de BBC. In het ziekenhuis wist niemand wat er precies met haar aan de hand was.



Haar aanvallen werden uiteindelijk zo erg dat ze 42 dagen in een kunstmatige coma werd gehouden. Uiteindelijk kon er een diagnose gesteld worden: zogeheten tekenencefalitis (TBE). "Die diagnose werd pas zes maanden gesteld nadat ik voor het eerst in het ziekenhuis kwam."



TBE is een zeer zeldzame, maar potentieel dodelijke aandoening die door tekenbeten veroorzaakt kan worden. In Nederland werd de eerste besmetting met het TBE-virus gesignaleerd in 2016. Er is een vaccin beschikbaar.



Voor Victoria betekende het dat haar leven op de kop kwam te staan. Ze raakte haar baan in een pub en op een school kwijt, onder meer omdat haar geheugenverlies zo ernstig werd.



"Ik heb het geprobeerd, maar ik kon van niemand de naam onthouden", vertelt ze. "Er is geen baan waarbij je je geheugen niet nodig hebt. Sowieso bij alles in het leven: winkelen, werken, reizen."



Victoria werd geboren in Griekenland en verhuisde naar Wales toen ze vijf jaar oud was. Ze gaat nog ieder jaar op vakantie naar Griekenland. Ze werd waarschijnlijk gebeten door de teek bij het huis van haar zwager. Die heeft geiten waar de teken mogelijk op afkomen.



Na jaren heeft Victoria haar symptomen redelijk onder controle. Ze slikt medicijnen, vijftien tot achttien tabletten per dag. Ze heeft ook minder vaak last van aanvallen. Uit voorzorg slaapt ze nog wel bij haar moeder. "Gelukkig heb ik familie en vrienden die me steunen en helpen", zegt ze.

Reacties

04-08-2026 08:48:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.538

OTindex: 99.178



Je kunt beter een leeuw tegenkomen.

Ze heeft pech gehad …

Zelf heb ik wel de Borrelia-bacterie, de veroorzaker van de ziekte van Lyme, en die kan ook erg zijn. Maar deze vrouw had dus de TBE-virus Tekenbeten zijn gevaarlijkJe kunt beter een leeuw tegenkomen.Ze heeft pech gehad …Zelf heb ik wel de Borrelia-bacterie, de veroorzaker van de ziekte van Lyme, en die kan ook erg zijn. Maar deze vrouw had dus de TBE-virus

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.