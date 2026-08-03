Man gooit echtgenote van 22e verdieping hotel om kosten echtscheiding uit te sparen

De rechtbank in Frankfurt heeft de 60-jarige Christian M. veroordeeld tot levenslang omdat hij zijn vrouw op Vaderdag in 2023 van de 22e verdieping van een hotel gooide. Hij wilde van haar af om een dure scheiding te ontlopen, samen te zijn met zijn minnares en de hand te leggen op een levensverzekering van vierhonderdduizend euro.



De rechter oordeelde keihard en vergeleek de laffe daad met het weggooien van een vuilniszak, amper dertien minuten nadat het echtpaar hun hotelkamer binnenstapte. Andere gasten hoorden nog angstaanjagende kreten, waarna de man doodleuk beweerde dat zijn vrouw tijdens de seks per ongeluk over de balustrade was gevallen. Rechercheurs prikten door deze lezing heen en startten een langdurig undercoveronderzoek, wat in het voorjaar van 2025 leidde tot zijn arrestatie terwijl hij alweer vrolijk verderging met zijn leven en zijn nieuwe vriendin. Na een intens proces van vier maanden met twintig zittingsdagen, waarin speurders zelfs seksscènes op het balkon nabootsten, hield de schuldige tijdens de hele zaak zijn mond en weigerde hij zelfs maar op te kijken tijdens het vellen van het vonnis.

Reacties

03-08-2026 18:06:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.534

OTindex: 99.168



… voor hem is het levenslang. Voor zijn vrouw was het leven niet lang, 40 jaar maar.

En dan zijn er ook nog 3 kleine kinderen



Laatste edit 03-08-2026 18:14 Dat kwam hem duur te staan; is dus een dure scheiding geworden.… voor hem is het levenslang. Voor zijn vrouw was het leven niet lang, 40 jaar maar.En dan zijn er ook nog 3 kleine kinderen

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