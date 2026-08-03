Waar Maar Raar
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Geldregen op Siciliaans strand: pakketten met bijna 700.000 euro duiken op tussen badgasten
ROME- Badgasten die lekker genoten van de zon op het Siciliaanse strand in de plaats Marina di Ragusa keken woensdag vreemd op toen plotseling talloze
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De Paus
03-08-26 - ©
De Telegraaf
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Reacties
03-08-2026 14:09:45
Spotcatus
Erelid
WMRindex: 1.073
OTindex: 3.688
Voor het ultieme Dagobert Duck gevoel!
03-08-2026 14:28:59
Buick
Oudgediende
WMRindex: 6.166
OTindex: 1.187
En zo verdien je je vakantie weer terug door 1 stapeltje mee te nemen
03-08-2026 14:46:40
submarine
Erelid
WMRindex: 1.314
OTindex: 495
Dat artikel zit achter een betaalmuur.
Maar ik heb genoeg aan de titel. Ik denk dat ik dit jaar maar een strandvakantie naar Marina di Ragusa boek.
03-08-2026 14:56:31
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.534
OTindex: 99.168
Als het géén criminele geld
stromen
waren geweest, dan hadden ze die niet in het water gegooid.
Lijkt me dus overduidelijk.
@submarine
: Goed idee. Dan kun je voortaan alle betaalmuren negeren 😉
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