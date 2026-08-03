Machinist Rutger (34) zet trein stil om gewonde ooievaar te helpen bij Zwolle

Hij was pas begonnen als vrijwilliger bij de dierenambulance. Toen machinist Rutger Teule (34) bij Zwolle een gewonde ooievaar langs het spoor zag lig

03-08-2026 12:28:17

Apart dat je daarvoor een trein kan en mag stilzetten. Want hoelang is de remafstand van een trein? Dat kan meer dan een kilometer zijn. Dan moet je een end heen en weer lopen.



Nu maar het beste hopen voor de ooievaar