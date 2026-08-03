Waar Maar Raar
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Machinist Rutger (34) zet trein stil om gewonde ooievaar te helpen bij Zwolle
Hij was pas begonnen als vrijwilliger bij de dierenambulance. Toen machinist Rutger Teule (34) bij Zwolle een gewonde ooievaar langs het spoor zag lig
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Emmo
03-08-26 - ©
De Stentor
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Reacties
03-08-2026 12:28:17
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.534
OTindex: 99.168
Apart dat je daarvoor een trein kan en mag stilzetten. Want hoelang is de remafstand van een trein? Dat kan meer dan een kilometer zijn. Dan moet je een end heen en weer lopen.
Nu maar het beste hopen voor de ooievaar
03-08-2026 13:12:26
Emmo
Stamgast
WMRindex: 73.541
OTindex: 28.966
@allone
: Ik heb het als dierenambulance zelf meegemaakt. De Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad werd stilgezet zodat wij een gewonde zwaan van de rails konden plukken. Zie
5.5: Spoorzwaan
op pagina 2.
03-08-2026 13:23:46
Beereekhoorn
Oudgediende
WMRindex: 1.329
OTindex: 13.553
@allone
: en dat stukje tussen Wijhe en zwolle daar rijden de treinen niet zo hard hoor is ook deels een enkel spoor
03-08-2026 14:51:36
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.534
OTindex: 99.168
@Emmo
: 👍 mooi 🙂
@Beereekhoorn
: 👍 boemeltreintje?! 😉
03-08-2026 15:28:22
Beereekhoorn
Oudgediende
WMRindex: 1.329
OTindex: 13.553
@allone
:
de intercity stopt vanwege het enkel spoor wel in Olst en Wijhe
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