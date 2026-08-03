Wereldster Harry Potter-films wacht in Efteling voor foto met Thyrza (11) uit Dronten





Een leuk dagje weg naar de Efteling tijdens de vakantie werd voor Dea van Gelstwijk-Ligthart (46) en haar dochter Thyrza (11) een magisch dagje weg, schrijft Omroep Brabant.



Twee plekjes voor haar in de wachtrij stond Rupert Grint. Hij is de acteur die in alle originele Harry Potter-films de rol van Ron Weasley vertolkte. "We twijfelden heel erg, maar in de wachtrij kwam hij telkens weer voorbij. Ook de man voor ons dacht hem te herkennen, maar die twijfelde net zo goed. Dus toen vroeg ik het uiteindelijk maar", blikt Dea terug.



Haar dochter Thyrza, een groot fan van Harry Potter, was wel zeker van haar zaak. "Ik dacht meteen dat hij het echt was." En dat bleek te kloppen. De Harry Potter-acteur was net als Dea en Thyrza een dagje in de Efteling met zijn vrouw en kinderen. "Ik wilde heel graag met hem op de foto, maar een handtekening vond ik te veel gevraagd", vertelt Thyrza bescheiden.



De vrouw van Grint vroeg aan Dea of ze de foto ergens anders konden nemen, maar niet in de wachtrij. "Dat begreep ik wel, zij zijn daar ook gewoon voor een leuk dagje uit met het gezin. Anders had heel die wachtrij het in de gaten gehad en was het gedaan met hun rust."



Dea en Thyrza hielden het stil in de wachtrij. "Maar we hielden hem wel goed in de gaten hoor, want zo'n wereldster in de Efteling, dat maak je nooit meer mee." Al is dat niet helemaal waar. Want in 2019 bezocht de Harry Potter-ster de Efteling ook al.



De acteur en zijn gezin genoten net als Thyrza en haar moeder van een ritje Droomvlucht en toen was het moment daar: "Hij wachtte met zijn gezin op ons in het winkeltje van de attractie", vertelt de tiener. "Heel lief." Ook moeder Dea vond het heel sympathiek van de Britse acteur. "Ik heb



Ze denken de acteur en zijn gezin daarna nog een keer bij het Sprookjesbos gezien te hebben. "Er waren meer mensen die hem herkenden, maar het niet durfden te vragen denk ik. Hij hield ook zijn pet goed voor zijn gezicht, waardoor hij toch wel anoniem bleef", vertelt Dea. "Het is een onvergetelijke dag geworden door die ontmoeting en foto."



Dea plaatste de foto van Rupert en haar dochter daarna op Instagram en dat heeft ze geweten. "We kregen zoveel leuke reacties en likes." Ook onder Efteling- en Harry Potter-fans gaat het nieuws snel rond. Thyrza heeft in ieder geval een goed verhaal na de schoolvakantie. "Niet iedereen kent Harry Potter en Ron Weasley bij mij in de klas, maar sommigen zullen wel jaloers zijn denk ik. Zeker de Harry Potter-fans", besluit ze met een lach. Ze kunnen het nog steeds niet geloven, maar de foto bewijst dat het echt is. De 11-jarige Thyrza en haar moeder Dea uit Dronten stonden woensdag in de wachtrij van de Droomvlucht in de Efteling toen ze ineens een wel heel bekend gezicht zagen. De twijfel sloeg toe, maar Dea besloot het toch maar te vragen en hij bleek het echt te zijn: Rupert Grint, beter bekend als Ron Weasley uit de Harry Potter-films.Een leuk dagje weg naar de Efteling tijdens de vakantie werd voor Dea van Gelstwijk-Ligthart (46) en haar dochter Thyrza (11) een magisch dagje weg, schrijft Omroep Brabant.Twee plekjes voor haar in de wachtrij stond Rupert Grint. Hij is de acteur die in alle originele Harry Potter-films de rol van Ron Weasley vertolkte. "We twijfelden heel erg, maar in de wachtrij kwam hij telkens weer voorbij. Ook de man voor ons dacht hem te herkennen, maar die twijfelde net zo goed. Dus toen vroeg ik het uiteindelijk maar", blikt Dea terug.Haar dochter Thyrza, een groot fan van Harry Potter, was wel zeker van haar zaak. "Ik dacht meteen dat hij het echt was." En dat bleek te kloppen. De Harry Potter-acteur was net als Dea en Thyrza een dagje in de Efteling met zijn vrouw en kinderen. "Ik wilde heel graag met hem op de foto, maar een handtekening vond ik te veel gevraagd", vertelt Thyrza bescheiden.De vrouw van Grint vroeg aan Dea of ze de foto ergens anders konden nemen, maar niet in de wachtrij. "Dat begreep ik wel, zij zijn daar ook gewoon voor een leuk dagje uit met het gezin. Anders had heel die wachtrij het in de gaten gehad en was het gedaan met hun rust."Dea en Thyrza hielden het stil in de wachtrij. "Maar we hielden hem wel goed in de gaten hoor, want zo'n wereldster in de Efteling, dat maak je nooit meer mee." Al is dat niet helemaal waar. Want in 2019 bezocht de Harry Potter-ster de Efteling ook al.De acteur en zijn gezin genoten net als Thyrza en haar moeder van een ritje Droomvlucht en toen was het moment daar: "Hij wachtte met zijn gezin op ons in het winkeltje van de attractie", vertelt de tiener. "Heel lief." Ook moeder Dea vond het heel sympathiek van de Britse acteur. "Ik heb één foto gemaakt, we hebben gedag gezegd, hem bedankt en we zijn weer gegaan. We wilden het zo onopvallend mogelijk doen voor zijn gezin."Ze denken de acteur en zijn gezin daarna nog een keer bij het Sprookjesbos gezien te hebben. "Er waren meer mensen die hem herkenden, maar het niet durfden te vragen denk ik. Hij hield ook zijn pet goed voor zijn gezicht, waardoor hij toch wel anoniem bleef", vertelt Dea. "Het is een onvergetelijke dag geworden door die ontmoeting en foto."Dea plaatste de foto van Rupert en haar dochter daarna op Instagram en dat heeft ze geweten. "We kregen zoveel leuke reacties en likes." Ook onder Efteling- en Harry Potter-fans gaat het nieuws snel rond. Thyrza heeft in ieder geval een goed verhaal na de schoolvakantie. "Niet iedereen kent Harry Potter en Ron Weasley bij mij in de klas, maar sommigen zullen wel jaloers zijn denk ik. Zeker de Harry Potter-fans", besluit ze met een lach.

Reacties

03-08-2026 08:13:25 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 1.070

OTindex: 3.658

Ik zou hem echt niet herkend hebben!

03-08-2026 08:36:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.526

OTindex: 99.153



Maar nu weet iedereen hoe hij er uitziet.

Of hij nog acteert? [ja dus]

En of hij naar de Efteling gaat zodat minder mensen hem herkennen? (Wat dus niet lukt)



Laatste edit 03-08-2026 08:41 @Spotcatus : hij is ondertussen een paar jaartjes ouder.Maar nu weet iedereen hoe hij er uitziet.Of hij nog acteert? [ja dus]En of hij naar de Efteling gaat zodat minder mensen hem herkennen? (Wat dus niet lukt)

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