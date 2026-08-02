Agent vermomd als struik betrapt 74 appende automobilisten in VS

Automobilisten in het Amerikaanse plaatsje Dunellen moesten eergisteren wel héél goed opletten om de politie te zien. Een agent had zich vermomd als struik en stond langs een drukke weg op de uitkijk. De opmerkelijke actie leverde in zes uur tijd 74 bekeuringen op.Met takken en groene bladeren om zijn lichaam stond de agent in Dunellen, in de Amerikaanse staat New Jersey. Vanonder zijn vermomming kon hij goed zien welke automobilisten tijdens het rijden hun telefoon gebruikten.Zodra hij een overtreding zag, gaf hij die door aan collega’s die iets verderop klaarstonden. Zij haalden de betreffende bestuurder vervolgens van de weg.De politie koos bewust voor de locatie. Het gaat volgens de politie van Dunellen om een druk deel van het centrum waar veel auto’s en voetgangers langskomen.De actie was bedoeld om te controleren op bellende en appende automobilisten in New Jersey. Daar is het automobilisten, net als in Nederland, verboden om tijdens het rijden een telefoon in de hand te houden.