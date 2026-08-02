Boete Merwedebrug alleen voor Nederlandse kentekens

Alleen vrachtwagens en touringcars met een Nederlands kenteken krijgen een boete als ze over de afgesloten Merwedebrug rijden, blijkt uit gegevens van CJIB. Buitenlandse chauffeurs kunnen de brug nog ongestraft gebruiken.



Het is heel moeilijk dit feit niet als concurrentievervalsing uit te leggen. Het CJIB heeft bekendgemaakt tot nu toe 96 boetes uitgeschreven te hebben voor vrachtwagens en touringcars die ondanks het verbod over de Merwedebrug zijn gereden. Al deze voertuigen hadden een Nederlands kenteken. De reden hiervoor is eenvoudig: het CJIB heeft niet de mogelijkheid om boetes hiervoor naar het buitenland te sturen.



Vanaf september krijgen ook Belgische, Duitse en Zwitserse vrachtwagens de boete thuisgestuurd. Dit is het resultaat van onderhandelingen met die landen. Vrachtwagens met een Pools of Litouws kenteken kunnen echter ongestraft gebruik maken van de afgesloten brug. Zij vormen het grootste deel van de internationale vrachtwagenkentekens in ons land. Alleen als ze staande gehouden worden door de politie krijgen zij een boete.



Dit sluit aan bij de invoering van de zero-emissiezones in binnensteden. Ook toen bleek dat buitenlandse kentekens geen bekeuring kregen, terwijl Nederlandse ondernemers wel een boete kregen bij onterecht binnenrijden. De kans is groot dat dit nog altijd het geval is. Met de nieuwe onthullingen loont het zich voor Nederlandse transporteurs om met Poolse of Litouwse kentekens te gaan rijden.

Reacties

02-08-2026 09:57:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.515

OTindex: 99.134

Als ik een Duitse boete krijg, is die zelfs vertaald in het Nederlands.

Maar ja. Grensstreek.

Polen wordt natuurlijk lastiger. Niet de vertaling maar de administratie?!



Maar om vanwege 1 brug je kenteken te veranderen klinkt extreem



Laatste edit 02-08-2026 10:08

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.