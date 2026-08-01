Nigeria zonder kustlijn? VS zegt sorry voor tonen Afrikaanse kaart vol fouten

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een aidsconferentie in Brazilië een aardige blunder begaan. Tijdens een bijeenkomst over nieuwe akkoorden werd een kaart van Afrika getoond waarop meerdere landen werden gemarkeerd. Echter lagen veel van die landen op de verkeerde plek.De kaart met de foutieve weergaves van landen als Nigeria en Mozambique.Volgens persbureau Reuters werd de kaart halverwege de presentatie over de nieuwe gezondheidsakkoorden door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken getoond. Op de kaart werd Nigeria, waar de VS momenteel enkele honderden troepen heeft gestationeerd, getoond als een land zonder kustlijn in de Saharawoestijn.Mozambique, dat in Zuidoost-Afrika ligt, werd verplaatst naar de hoorn van Afrika. En Ivoorkust in West-Afrika werd aan de andere kant van het continent geplaatst. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de 'volledige verantwoordelijkheid' genomen voor de 'ontstane verwarring' en verklaarde dat de kaart was gemaakt door een teamlid dat de presentatie vlak voor het evenement haastig had aangepast.Uit een analyse van Reuters bleek dat de kaartafbeelding in de presentatie een watermerk van kunstmatige intelligentie bevatte, waaruit bleek dat deze met tools van OpenAI zou zijn gemaakt.Screenshots van de kaart verschenen voor het eerst in een online bericht van aidsdeskundige Emily Bass en werden veelvuldig gedeeld op LinkedIn, waarbij één bericht zo'n 40.000 keer bekeken werd."Wie deze dia ook heeft gemaakt en goedgekeurd, diegene wist niet waar de landen in Afrika liggen en heeft zijn werk niet gecontroleerd", schreef Matt Petit, die zich bij de Atlantic Council richt op AI en geopolitiek.Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de discussies tijdens de conferentie 'inhoudelijk en constructief' waren, ondanks de kaart, en dat het zich blijft inzetten voor de bestrijding van aids. De VS is onder Trump echter voornemens om uitgavenposten, waaronder preventie en surveillance, terug te schroeven en het aidsprogramma in Zuid-Afrika volledig af te bouwen.