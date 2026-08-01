David werd in Londen een baan beloofd, maar criminelen wilden zijn nier

Een Nigeriaanse man is ternauwernood ontkomen aan een gedwongen orgaantransplantatie in het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit een reconstructie van de Britse krant The Guardian. Toen David Nwamini in Londen aankwam, bleek hij daar niet voor werk. Hij was daarnaartoe gelokt om zijn nier af te staan.



David werkte als tiener op een markt in de Nigeriaanse stad Lagos om zijn familie te onderhouden. Lange dagen verkocht hij accessoires voor mobiele telefoons vanuit een kruiwagen.



In 2021 werd hij ineens gebeld door een oude jeugdvriend, die enkele maanden eerder een nieuw leven was begonnen in het Verenigd Koninkrijk. Een droom die hij zelf ook koesterde.



Die jeugdvriend stuurde hem foto's en video's uit Londen: dansend, lachend, genietend van een leven dat voor David onbereikbaar leek. Die vriend bracht hem in contact met de Nigeriaanse radioloog Obinna Obeta, die hem werk en onderdak beloofde.



Voordat hij mocht vertrekken, moest hij medische onderzoeken ondergaan in hoofdstad Abuja. David dacht dat die bij een visumaanvraag hoorden. Pas veel later zou hij begrijpen waarom ze nodig waren, schrijft The Guardian.



In februari 2022 stapte hij in het vliegtuig naar Londen, overtuigd dat zijn betere leven begon. Wat David niet wist, was dat hij in de val werd gelokt door Obeta. Die had een orgaan gekocht van Davids jeugdvriend voor zichzelf en daarmee een grote schuld opgebouwd.



Voor de transplantatie in Londen had Obeta 70.000 pond (ruim 81.000 euro) betaald. Een deel had hij zelf bekostigd, maar hij had nog een schuld van 27.000 pond. Ook kostte zijn medicatie hem elke maand zo'n 1600 pond. Voor het aflossen van die schuld, wilde Obeta de nier van David verkopen aan een rijke Nigeriaanse oud-senator, wiens dochter Sonia dringend een transplantatie nodig had.



Eenmaal in Londen veranderde de droom snel in een nachtmerrie. Volgens David kreeg hij geen baan en werd zijn paspoort afgepakt. Hij had geen eigen geld en was afhankelijk van Obeta voor eten en onderdak. "Elke dag deed ik de afwas, maakte ik het toilet schoon en dweilde ik de vloeren", verklaarde hij later in de rechtbank. "Ik kon nergens heen."



Op enig moment belandde hij voor een afspraak in het ziekenhuis. Hij kreeg te horen dat hij daar een arts zou ontmoeten. Vooraf werden hem de juiste antwoorden ingefluisterd. Als de arts vroeg wie de patiënte was, moest hij zeggen dat het zijn nicht Sonia was. Als er naar geld werd gevraagd, moest hij ontkennen dat hij betaald kreeg. "Ze gaven me allerlei antwoorden die ik moest geven", vertelde hij de rechtbank.



De artsen vertrouwden het niet. De transplantatie werd geweigerd omdat er twijfel bestond of David vrijwillig donor was. Daarna sloeg de sfeer om. Volgens David werd Obeta boos en dreigde hij dat hij 'het moeilijk zou krijgen' als hij niet meewerkte.



Toen later twee mannen hem thuis probeerden te onderzoeken en op zijn buik drukten, raakte hij in paniek. "Ik wist niet wat ik moest doen", zei hij. "Alles gebeurde achter mijn rug om." Kort daarna kreeg hij te horen dat hij terug moest naar Nigeria. Op weg naar het vliegveld vluchtte hij. Met nauwelijks geld op zak zwierf hij door Londen, totdat hij zich uiteindelijk zelf bij de politie meldde.



De zaak groeide uit tot een van de meest opvallende orgaanhandelzaken in het Verenigd Koninkrijk. In maart 2023 werden de Nigeriaanse oud-senator, zijn vrouw en Obeta schuldig bevonden aan orgaanhandel.



Obeta kreeg tien jaar cel. De oud-senator werd veroordeeld tot bijna 10 jaar gevangenisstraf en zijn vrouw tot 4,5 jaar. Hun dochter Sonia, voor wie de nier bedoeld was, werd vrijgesproken.



Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is orgaantransplantatietoerisme verantwoordelijk voor naar schatting 5 tot 10 procent van alle transplantaties wereldwijd. Het Verenigd Koninkrijk beschouwt het als een vorm van moderne slavernij.



Nadat David via een videoverbinding in de rechtbank had getuigd, werd hij onder politiebescherming geplaatst. Sindsdien is zijn verblijfplaats onbekend. Ook zijn familie in Nigeria heeft geen contact meer met hem gehad. Volgens The Guardian heeft bovendien niemand in Nigeria nog iets van zijn jeugdvriend vernomen.



Tegen de rechters zei David dat hij zijn leven opnieuw wilde opbouwen. "Ik heb hier niemand. Ik wil werken, een opleiding volgen en weer gaan voetballen."

Reacties

01-08-2026 16:24:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.513

OTindex: 99.121

Dramatisch. Goed van die artsen die alert waren en het niet vertrouwden. En hoe het met zijn jeugd’vriend’ afgelopen is? 🤔

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