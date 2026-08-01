Piloten Icelandair moeten vliegbrevet inleveren na extreem laag ‘rondje om de kerk’ met Boeing 757

Twee piloten van Icelandair moeten op de blaren zitten nadat ze een stunt hebben uitgehaald met een Boeing 757 tijdens een lijnvlucht. Een van de twee piloten ging met pensioen en wilde dat tijdens zijn laatste vlucht vieren met een ‘rondje om de kerk’ in zijn geboortedorp.Het zal voor de passagiers van een vlucht van Frankfurt naar Reykjavik in april even schrikken zijn geweest. Vlak voordat het vliegtuig, een Boeing 757-200, de kust van IJsland bereikte, vloog het toestel op een hoogte van zo’n 100 meter over een klein groepje eilanden.Later bleek dat een van de twee piloten in de cockpit op de Westmaneilanden was geboren en met deze ‘low pass’ afscheid wilde nemen van zijn beroep. Na het ‘rondje om de kerk’ trok het vliegtuig weer op, om even later opnieuw te dalen en te landen op de luchthaven van Reykjavik.Het incident vond in april van dit jaar plaats, maar vorige week werd duidelijk dat de vliegbrevetten van de piloten zijn ingenomen. De gezagvoerder (die toch al met pensioen ging) mag twee jaar niet vliegen, de copiloot die naast hem zat één jaar. Daar blijft het niet bij, want de zaak is overgedragen aan de politie, die gaat uitzoeken of de piloten ook nog vervolgd kunnen worden.Luchtvaartmaatschappij Icelandair had eerder al laten weten dat zij niet op de hoogte was van de stunt.