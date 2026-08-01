Waar Maar Raar
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Al jaren hangt “ergste rotte visgeur ooit” in Canadees dorp, binnenkort kunnen bewoners weer ademhalen: “Een grote opluchting”
De inwoners van St. Mary’s in Canada kunnen opgelucht ademhalen. Ze worden eindelijk verlost van de stank van rotte vis die al jaren in de lucht han
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Spotcatus
01-08-26 - ©
Nieuwsblad
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Reacties
01-08-2026 10:07:08
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.506
OTindex: 99.119
Hadden ze die saus niet eerst kunnen verkopen voor ze de deuren dichtdeden
01-08-2026 12:46:47
Sjaak
Moderator
WMRindex: 22.394
OTindex: 59.575
@allone
: Misschien was de saus toen al rot en zelfs misschien de oorzaak van het faillissement.
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