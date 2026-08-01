Al jaren hangt “ergste rotte visgeur ooit” in Canadees dorp, binnenkort kunnen bewoners weer ademhalen: “Een grote opluchting”

De inwoners van St. Mary’s in Canada kunnen opgelucht ademhalen. Ze worden eindelijk verlost van de stank van rotte vis die al jaren in de lucht han

Reacties

01-08-2026 10:07:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.506

OTindex: 99.119

Hadden ze die saus niet eerst kunnen verkopen voor ze de deuren dichtdeden

01-08-2026 12:46:47 Sjaak

Moderator



WMRindex: 22.394

OTindex: 59.575

@allone : Misschien was de saus toen al rot en zelfs misschien de oorzaak van het faillissement.

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