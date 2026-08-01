Waar Maar Raar
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Al jaren hangt “ergste rotte visgeur ooit” in Canadees dorp, binnenkort kunnen bewoners weer ademhalen: “Een grote opluchting”
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Ligstoeloorlog naar een hoogtepunt: geïrriteerde Engelsman strooit jeukpoeder op handdoeken en kijkt op afstandje toe
De Britse toerist Tom Caunce had er helemaal genoeg van dat sommigen op Mallorca midden in de nacht alle ligbedden bezetten door handdoekjes te leggen
lees verder bij De Telegraaf »
Emmo
01-08-26 - ©
De Telegraaf
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Reacties
01-08-2026 08:13:03
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.506
OTindex: 99.119
“Gewoon zorgen voor genoeg bedjes”
01-08-2026 09:19:50
Emmo
Stamgast
WMRindex: 73.515
OTindex: 28.964
@allone
: Dan krijgen ze ruzie over de plaats van die bedjes.
01-08-2026 09:22:07
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.506
OTindex: 99.119
@Emmo
: en dan zeggen ze dat voetbal oorlog is. Op vakantie gaan is pas oorlog. Wat zullen ze blij zijn als ze weer naar hun werk mogen
01-08-2026 11:59:03
Emmo
Stamgast
WMRindex: 73.515
OTindex: 28.964
@allone
: Daar gaan we
rustig door
met elkaar voor oud vuil uitmaken.
01-08-2026 12:31:29
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.506
OTindex: 99.119
@Emmo
: ook dat nog
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