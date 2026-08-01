Ligstoeloorlog naar een hoogtepunt: geïrriteerde Engelsman strooit jeukpoeder op handdoeken en kijkt op afstandje toe

De Britse toerist Tom Caunce had er helemaal genoeg van dat sommigen op Mallorca midden in de nacht alle ligbedden bezetten door handdoekjes te leggen

Reacties

01-08-2026 08:13:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.506

OTindex: 99.119

“Gewoon zorgen voor genoeg bedjes”

01-08-2026 09:19:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.515

OTindex: 28.964

@allone : Dan krijgen ze ruzie over de plaats van die bedjes.

01-08-2026 09:22:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.506

OTindex: 99.119

@Emmo : en dan zeggen ze dat voetbal oorlog is. Op vakantie gaan is pas oorlog. Wat zullen ze blij zijn als ze weer naar hun werk mogen

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