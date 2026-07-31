Net getrouwd, niet betaald: Nederlands stel vlucht uit Frans sterrenrestaurant met bijzonder excuus

Een Nederlands echtpaar dat op hun trouwdag aanschoof in een Frans sterrenrestaurant, is na een tegenvallende maaltijd vertrokken zonder te betalen. Dat hadden ze beter niet kunnen doen: het stel werd de volgende ochtend direct door de politie van hun bed gelicht.



De twee dineerden maandagavond bij Château de Courcelles in Courcelles-sur-Vesle, een prestigieus kasteelrestaurant met een Michelinster. Maar de Nederlanders waren niet onder de indruk van de kookkunsten en knepen ertussenuit vóór de rekening van 234 euro op tafel kwam.



Dat de ’tafelschuimers’ al snel werden gepakt, hadden ze te danken aan een flinke dosis pech. Het stel verbleef in een nabijgelegen landhuis, waarvan de eigenaar toevallig goed bevriend is met de uitbater van het sterrenrestaurant. De hoteleigenaar herkende zijn gasten direct en waarschuwde de politie.



Dinsdagochtend vroeg stonden agenten op de stoep om het kersverse echtpaar te verhoren. Tijdens dat verhoor kwamen de Nederlanders met een opmerkelijke smoes. Volgens de Franse krant L’Union beweerden ze dat het in Nederland 'heel gebruikelijk is om niet te betalen als het eten tegenvalt'.



De Franse politie kon weinig met deze zogenaamde ‘traditie’ en legde uit dat er ook in Frankrijk gewoon afgerekend moet worden. Om een celstraf of verdere vervolging te voorkomen, besloot het echtpaar de rekening van 234 euro alsnog direct te betalen. Of er nog een fooi vanaf kon, is niet bekend.

Reacties

31-07-2026 19:18:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.502

OTindex: 99.117

Deze traditie ken ik ook niet. Maar wel een bijzondere huwelijksnacht!

31-07-2026 23:34:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.505

OTindex: 28.964

De doodenkele keer dat ik wat te mauwen had over het eten in een restaurant werd ik, tot in Australië toe, zeer voorkomend behandeld.

Vertrekken zonder te betalen is ronduit onbeschoft.

31-07-2026 23:42:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.502

OTindex: 99.117

@Emmo : waarschijnlijk was het eten niet slecht maar wilden ze gewoon niet betalen 😠

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