Bizarre verschillen in kosten van bouwvergunning: hier betaal je 21.000 euro, gemeente verderop rekenen ze maar 122 euro
Amsterdam- Een vergunning voor de bouw van een nieuwe woning kan in de ene gemeente tienduizenden euro’s duurder zijn dan in de andere. Dat blijkt ulees verder bij De Telegraaf »Gerelateerde artikelen
Ach huizen en grond zijn al zo duur dat het sowieso niet meer uitmaakt hoe duur de bouwvergunning is. Het is toch al niet meer te betalen!
Nou ik denk dat 20 kEURO meer of minder wel degelijk verschil kan maken.
Ik vraag me af wat die ambtenaren wel niet uitspoken voor die €20.000. Studiereis naar Zuid-Afrika of zo?
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