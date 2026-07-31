Bizarre verschillen in kosten van bouwvergunning: hier betaal je 21.000 euro, gemeente verderop rekenen ze maar 122 euro

Amsterdam- Een vergunning voor de bouw van een nieuwe woning kan in de ene gemeente tienduizenden euro’s duurder zijn dan in de andere. Dat blijkt u

Reacties

31-07-2026 16:10:19 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 1.057

OTindex: 3.644

Ach huizen en grond zijn al zo duur dat het sowieso niet meer uitmaakt hoe duur de bouwvergunning is. Het is toch al niet meer te betalen!

31-07-2026 16:35:59 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.510

OTindex: 25.908

Nou ik denk dat 20 kEURO meer of minder wel degelijk verschil kan maken.

31-07-2026 16:47:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.503

OTindex: 28.964

Ik vraag me af wat die ambtenaren wel niet uitspoken voor die €20.000. Studiereis naar Zuid-Afrika of zo?

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