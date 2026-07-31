Vrouw valt in slaap tijdens bevalling en wordt wakker nadat haar zoon geboren is

Een bevalling is voor veel vrouwen een moment dat ze nooit vergeten. De eerste weeën, de spanning en het eerste geluidje van hun baby. Maar de Canadese Carolina Moreno beleefde de komst van haar derde baby op een wel heel bijzondere manier.



Ze sliep dwars door de geboorte heen en ontdekte pas daarna dat haar zoon al geboren was.



De 27-jarige moeder uit Canada was in het ziekenhuis opgenomen omdat haar bevalling medisch moest worden ingeleid. Tijdens haar zwangerschap bleek ze besmet met groep B-streptokokken, een bacterie die bij veel mensen voorkomt, maar tijdens een bevalling risico’s kan opleveren voor een baby. Daarom kreeg Carolina vooraf antibiotica.



“Ze deden niets totdat de antibiotica goed waren ingewerkt, omdat ik in het verleden heel snel ben bevallen”, vertelde ze later op TikTok.



Toen de bevalling eenmaal op gang kwam, ging het snel. Carolina merkte dat haar lichaam hard aan het werk was terwijl de weeën steeds heftiger werden. Ze kreeg een ruggenprik om de pijn te verlichten. De verdoving had even tijd nodig om goed te werken. Daarna adviseerde een verpleegkundige een extra dosis van de ruggenprik toe te dienen.



Niet lang daarna gebeurde iets wat niemand had verwacht: Carolina viel in slaap. Bijna twee uur later kwam een verpleegkundige kijken hoe het met haar zoon ging. Ze probeerde zijn hartslag te vinden, maar dat lukte niet meteen. Carolina werd wakker en voelde direct dat er iets niet klopte.



Ze stelde voor om van houding te veranderen. Toen ze op haar rug lag, merkte de verpleegkundige dat haar buik anders aanvoelde. “Toen ik op mijn rug ging liggen, hield ze haar handen nog steeds op mijn buik en zei ze dat mijn buik heel vreemd aanvoelde”, vertelde Carolina. Op dat moment dacht Carolina het ergste. “Achteraf gezien was mijn buik natuurlijk leeg”, zei ze. “Maar op dat moment dacht ik alleen maar: ‘Mijn baby is dood.'”

Reacties

31-07-2026 14:17:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.497

OTindex: 99.115

Viel ze in slaap door de verdoving, dwz ruggenprikken?

31-07-2026 14:18:59 NuxVomica

Actief lid

WMRindex: 92

OTindex: 39

En lag dat kind dan zomaar ergens tussen haar benen in bed, onzichtbaar voor de verpleegkundige. Of was de kleine naar het voeteneinde gekropen? Kulverhaal!

31-07-2026 15:04:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.497

OTindex: 99.115

Die zal in een babybedje hebben gelegen @NuxVomica : jaDie zal in een babybedje hebben gelegen

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