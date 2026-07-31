Robotlerares Sally toch niet voor klas New York om banden met sekspoppen

Een schooldistrict in een afgelegen gebied in het noorden van de staat New York heeft de plannen om een ​​door AI aangedreven humanoïde robot voor een schoolklas te zetten, tijdelijk stopgezet. Op het plan van de school kwam protest om dat het bedrijf dat de AI-leraar heeft gemaakt ook banden heeft met een bedrijf dat realistische sekspoppen produceert.Het schoolbestuur van het Salamanca City Central School District heeft de aankoop van bijna 60.000 dollar bij Realbotix goedgekeurd. De school hoopte dat 'Sally', zoals de stationaire robot met lang donker haar al is genoemd, het onderwijs een kwaliteitsimpuls zou geven. Ze zou les gaan geven aan studenten robotica en technologie. Dat schrijft persbureau AP dat de bestelling inzag.Sally biedt volgens Mark Beehler, de directeur van de school, leerlingen de mogelijkheid om te leren hoe de robot onderhouden wordt. Ook zou de humanoïde robot bijgewerkt worden met nieuwe, goedgekeurde content, wat leerzaam zou zijn voor studenten.Maar dat was vóór het nieuws bekend werd dat een zusterbedrijf van Realbotix sekspoppen produceert. In de kleine gemeenschap ontstonden bij ouders en leraren zorgen over hoe de persoonlijke gegevens van leerlingen gebruikt zouden worden."Een robot gebouwd door een bedrijf dat geassocieerd wordt met sekspoppen, hoort niet thuis in onze klaslokalen", aldus Melinda Person, voorzitter van de vakbond New York State United Teachers.Hoewel woordvoerders benadrukken dat de twee fabrikanten onafhankelijk van elkaar opereren, blijft het robotproject in de wacht staan. Het district waar de school staat werkt aan een 'verbeterde overeenkomst over de privacy van leerlinggegevens' met de onderwijsautoriteiten van de staat, aldus een verklaring die het district op zijn Facebookpagina plaatste.