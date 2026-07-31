Tiener beboet voor likken aan rietje in Singapore, verstoorde de openbare orde

Een Franse tiener heeft in Singapore een boete van 600 Singaporese dollars (ruim 400 euro) gekregen nadat hij zei schuldig te zijn aan openbare ordeverstoring. De 19-jarige, die in Singapore studeert, likte in maart een rietje bij een drankautomaat, dat hij vervolgens terugplaatste.



Hij filmde zichzelf terwijl hij dit deed en deelde de beelden op sociale media. De video ging viraal en leidde tot een storm van kritiek in Singapore, een stadstaat die bekendstaat om de strikte handhaving van regels rond openbare orde en hygiëne.



De tiener werd gearresteerd en aangeklaagd voor baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. In de aanklacht stond onder andere dat hij had kunnen weten dat dit zou zorgen voor 'ergernis' bij het publiek.



Voor de overtreding had hij ook een celstraf van maximaal twee jaar kunnen krijgen voor onder meer 'baldadigheid'.



De Fransman hangt nog een civiele zaak boven het hoofd. Het bedrijf dat de drankautomaat beheert, heeft hem ook aangeklaagd. Onder meer omdat het alle vijfhonderd rietjes in de automaat moest vervangen.

Reacties

31-07-2026 10:22:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.497

OTindex: 99.115

Terecht. Dit soort ‚baldadigheid' waardeert niemand.

En mensen die stomme dingen doen voor likes zijn sowieso irritant.

En geld heeft hij vast wel. Anders zat hij niet in Singapore.

31-07-2026 16:32:49 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.510

OTindex: 25.908

Het is wel een lompe boete, maar ja mag verwachten dat de sukkel toch wel weet dat men in Singapore niet mals is met dit soort overtredingen. En het is een gore grap.

31-07-2026 16:45:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.503

OTindex: 28.964

@BatFish :

Het is wel een lompe boete, QuoteHet is wel een lompe boete, Een lompe boete voor lomp gedrag.

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