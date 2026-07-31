Nederland stookte in 2025 een kwart meer kolenstroom

Terwijl de wereld zich vergaapt aan de zonne-explosie, ging er in 2025 méér kool het vuur in dan ooit. Eén land is verantwoordelijk voor ruim de helft van alles: China. En Nederland stookte vorig jaar een kwart meer kolenstroom dan in 2024.

Het wereldwijde kolenverbruik kwam in 2025 uit op 166 exajoule, een stijging van 0,7 procent ten opzichte van 2024. Dat is opnieuw het hoogste niveau ooit gemeten. Kool dekt daarmee nog altijd bijna 28 procent van de mondiale energiebehoefte — dertig jaar klimaattoppen ten spijt.



De cijfers zijn nauwelijks te bevatten. China verbrandde vorig jaar 92,24 exajoule aan kool: 55,6 procent van het wereldtotaal. Meer dan alle andere landen bij elkaar, en ruim vier keer zo veel als nummer twee India, dat op 23,07 exajoule uitkomt (13,9 procent). Samen zijn die twee landen verantwoordelijk voor bijna 70 procent van alle kool die de wereld opstookt.

De hele regio Azië-Pacific neemt 83,2 procent van het mondiale kolenverbruik voor haar rekening. Vijf landen — China, India, de Verenigde Staten, Indonesië en Japan — dekken samen 80 procent van de vraag.

Reacties

31-07-2026 08:58:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.497

OTindex: 99.115

Tja. Goede intenties zijn niet altijd praktisch

31-07-2026 09:27:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.503

OTindex: 28.964





En ken je



Laatste edit 31-07-2026 09:30 En dan moet ik gelijk denken aan die juichverhalen over zonne- en windenergie.En ken je deze nog?

31-07-2026 14:42:22 trevor

een kwart meer dan het jaar ervoor. Ok, maar hoeveel procent is dat?



zijn we van 60 naar 75% van ons totatele gebruik gegaan of van 0,6 naar 0.75% gegaan bijvoorbeeld?



Oftewel, totaal nietszeggend artikel zonder de onderliggende gegevens.

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