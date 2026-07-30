Na zes weken duikt vermiste poes Zwabber op in Noorwegen: wie geeft haar een lift?

Kat Zwabber was al zes weken lang spoorloos. Haar baasjes uit Zwolle hadden de hoop eigenlijk al opgegeven. Tot er ineens een Engelstalige sms uit Noorwegen binnenkwam: 'Ik heb Zwabber gevonden, je kat'."We dachten dat ze was aangereden of zo", vertelt baasje Leida Janssen-Niemeijer. "We waren al een beetje door de rouw heen. Ik dacht: misschien moeten we een fotolijstje neerzetten en een beetje afscheid nemen. Want wanneer doe je dat als je kat opeens weg is?"Dat de kat nog leefde, was al bijzonder. Maar nog opvallender was wáár ze werd gevonden. De kat heeft zo'n 1200 kilometer afgelegd en dook op bij een camping in het Noorse Halden.Hoe het dier daar terecht is gekomen, weten haar baasjes niet. "Iedereen is nu natuurlijk op vakantie. We denken dat zij in een caravan, kar of verhuisauto is gekropen. Dat is wel het meest waarschijnlijke. We weten ook niet hoe lang Zwabber daar al rondliep."De kat werd gevonden door de Noorse Hanneke. "Ze heeft als hobby om de chips van dieren te scannen. Ze vond de kat op de camping, haalde de scanner erbij en zag dat het om Zwabber uit Nederland ging. Zo kwam ze ook aan ons nummer."Het gezin is momenteel op vakantie in Italië, waar Leida twee dagen geleden om middernacht werd gebeld."Om twaalf uur 's nachts ging de telefoon. Dat vond ik vreemd, een onbekend nummer, dus heb ik de oproep weggedrukt. Toen zag ik 's ochtends een sms'je: 'I found Zwabber, your cat'."De kat was volgens Hanneke erg angstig en behoorlijk dun. Ze wist hem met eten te lokken en nam hem mee naar huis.Inmiddels hebben de baasjes zelfs met hun huisdier gevideobeld. "Ze was eerst heel angstig. Maar toen ze onze stemmen hoorde, keek ze echt de camera in en kwam ze naar de telefoon toe. Zeker de stemmen van de kinderen."Nu begint de volgende uitdaging: hoe krijgen ze hun beestje weer thuis om haar te verenigen met haar zusje? "Hoe gaan we Zwabber ooit ophalen? Gaan we terug naar Nederland en dan naar Noorwegen? Of moeten we haar misschien bij Hanneke laten? Het is lastig."Daarom plaatste een vriend van de familie, die in Noorwegen woont, een oproep in een Facebookgroep voor Nederlanders in Noorwegen met de vraag: "Is er iemand die binnenkort op zijn of haar reis terug naar Nederland wil helpen in de retour reis van deze toch wel iets te reislustige kat?"Leida legt erover uit: "Er komen veel toeristen langs Halden. Daar rijd je Noorwegen in. Misschien is er iemand die Zwabber een lift kan geven."Ondanks alle praktische problemen overheerst vooral de opluchting. "We willen Zwabber heel graag terug, maar we zijn ook reëel. Ze heeft in ieder geval een mooi land uitgekozen. We maken met de kinderen grapjes dat ze op kamers is gegaan."