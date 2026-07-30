VS legt import van mensachtige robots stil uit vrees voor spionage

De Amerikaanse telecomwaakhond FCC verbiedt de import van nieuwe buitenlandse mobiele robots en stroomomvormers voor zonnepanelen. Deze maatregel is direct gericht op het beperken van spionagerisico's en treft vooral Chinese fabrikanten, aangezien zij deze markten wereldwijd domineren.



Nieuwe modellen van humanoÃ¯de robots en robothonden mogen voortaan alleen nog worden ingevoerd met een speciale vergunning van bijvoorbeeld het Amerikaanse ministerie van Defensie. Reeds goedgekeurde robots blijven wel gewoon toegestaan, waardoor het verbod geen terugroepactie is voor bestaande apparaten. Vaste industriÃ«le productierobots vallen buiten deze regeling. De regering baseert de maatregel op onacceptabele risico's voor de nationale veiligheid. De FCC waarschuwt dat de netwerkverbindingen van deze apparaten misbruikt kunnen worden voor surveillance, dataverzameling of het op afstand uitschakelen van systemen.



Onder het verbod vallen ook stroomomvormers van zonnepanelen, die de opgewekte gelijkstroom omzetten in wisselstroom voor het openbare stroomnet. De overheid definieert de verboden mobiele robots als apparaten zwaarder dan twee kilogram die zelfstandig kunnen bewegen, obstakels ontwijken en beschikken over sensoren, navigatiesoftware en een internetverbinding. Door deze brede omschrijving vallen mogelijk ook geavanceerde robotstofzuigers onder de nieuwe regels. Dit is een harde klap voor China, dat meer dan 150 fabrikanten telt en naar schatting 85 procent van de wereldmarkt in handen heeft.

Reacties

30-07-2026 14:30:25 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 1.050

OTindex: 3.617

Het zou goed zijn als daar meer voor gewaarschuwd wordt. Een robotstofzuiger brengt je hele huis in kaart en stuurt die data naar de fabrikant. Daarom heb ik er geen! Ik zou er pas een kopen als de data lokaal blijft zonder dat er een internetverbinding voor nodig is om hem te laten werken.

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