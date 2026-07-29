Hoe een nuchtere eilandbezoeker weigerde te wijken voor het gestrande jacht van Beatrix



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Tegelijkertijd leverde het incident unieke en historische beelden op dankzij een uiterst standvastige buurvrouw. De recente digitalisering van deze oude filmrollen laat zien hoe een strikt koninklijk protocol het uiteindelijk toch verliest van de natuur. Dankzij de nuchterheid van een omstander is deze zeldzame koninklijke blunder na zesenveertig jaar alsnog voor het grote publiek onthuld.



Het schip liep op ongeveer tweehonderd meter van de haven vast in de blubber. De komst van het koninklijke gezelschap zorgde direct voor veel activiteit op het water. Er verschenen plotseling extra boten in de omgeving en er cirkelde een helikopter in de lucht. De kustwacht arriveerde al snel bij de andere pleziervaarders met een dwingend verzoek. Bezoekers moesten hun eigen boot verplaatsen om de benodigde ruimte te maken voor de koningin.



Froukje Dijkstra Boersma en haar man lagen op dat moment in de buurt en weigerden de instructies van de kustwacht op te volgen.



Froukje Dijkstra Boersma over haar weigering om voor de kustwacht te vertrekken.

Het direct negeren van dit bevel van de autoriteiten was overigens pas de eerste overtreding van het koninklijke protocol die dag. De eigenzinnige eilandbezoeker was nog lang niet klaar met het tafereel.



De aanwezige toeschouwers kregen namelijk ook de strikte opdracht om de koninklijke familie absoluut met rust te laten en niet aan te spreken. Ook dit nadrukkelijke verzoek werd volledig genegeerd. Toen de Friezin zag dat de jonge prinsen op de kade aan het spelen waren zonder schoenen aan, stapte ze doodleuk op prins Claus af. Ze knoopte een gesprek aan over het vastgelopen schip en bood aan om de laarzen van haar eigen zonen uit te lenen voor de prinsen.



Na kort overleg wees de koningin het aanbod vriendelijk af en gaf aan dat ze wel op kousenvoeten zouden gaan. Het gezelschap besloot om de tocht naar het schip noodgedwongen op sokken door de modder af te leggen. Dit ongemakkelijke tafereel werd door de vastberaden buurvrouw vastgelegd met een meegenomen achtmilimetercamera, waarna het materiaal decennialang in de vergetelheid raakte.



De geschoten beelden verdwenen na de bewuste vakantie in een kast en werden nagenoeg nooit meer bekeken. De bewoonster beschikte simpelweg niet meer over de juiste apparatuur om de oude filmrollen af te spelen. Pas 46 jaar na het opmerkelijke incident nam ze contact op met het Fries Film Archief. Deze instantie heeft het materiaal inmiddels succesvol ingescand en gedigitaliseerd.



Dit bijzondere stukje geschiedenis en het bijbehorende interview met de maakster zijn breed uitgemeten bij Omrop Fryslân en de NOS. Hierdoor is het modderige incident nu online voor iedereen te bekijken. De maker van de beelden hoopt stiekem dat de koninklijke familie de opnames van het avontuur uit 1980 kan waarderen als een mooi familiestuk.



De reactie van de vrouw na het succesvol digitaliseren van haar archief.

De Een vaartocht met de familie mondde in 1980 uit in een behoorlijk modderig tafereel voor de toenmalige koningin Beatrix. Het bekende zeiljacht De Groene Draeck kwam muurvast te zitten in het zand vlak voor de kust van het waddeneiland Schiermonnikoog. Het ongeplande oponthoud zorgde voor flink wat onrust bij de lokale hulpdiensten.Tegelijkertijd leverde het incident unieke en historische beelden op dankzij een uiterst standvastige buurvrouw. De recente digitalisering van deze oude filmrollen laat zien hoe een strikt koninklijk protocol het uiteindelijk toch verliest van de natuur. Dankzij de nuchterheid van een omstander is deze zeldzame koninklijke blunder na zesenveertig jaar alsnog voor het grote publiek onthuld.Het schip liep op ongeveer tweehonderd meter van de haven vast in de blubber. De komst van het koninklijke gezelschap zorgde direct voor veel activiteit op het water. Er verschenen plotseling extra boten in de omgeving en er cirkelde een helikopter in de lucht. De kustwacht arriveerde al snel bij de andere pleziervaarders met een dwingend verzoek. Bezoekers moesten hun eigen boot verplaatsen om de benodigde ruimte te maken voor de koningin.Froukje Dijkstra Boersma en haar man lagen op dat moment in de buurt en weigerden de instructies van de kustwacht op te volgen.Froukje Dijkstra Boersma over haar weigering om voor de kustwacht te vertrekken.Het direct negeren van dit bevel van de autoriteiten was overigens pas de eerste overtreding van het koninklijke protocol die dag. De eigenzinnige eilandbezoeker was nog lang niet klaar met het tafereel.De aanwezige toeschouwers kregen namelijk ook de strikte opdracht om de koninklijke familie absoluut met rust te laten en niet aan te spreken. Ook dit nadrukkelijke verzoek werd volledig genegeerd. Toen de Friezin zag dat de jonge prinsen op de kade aan het spelen waren zonder schoenen aan, stapte ze doodleuk op prins Claus af. Ze knoopte een gesprek aan over het vastgelopen schip en bood aan om de laarzen van haar eigen zonen uit te lenen voor de prinsen.Na kort overleg wees de koningin het aanbod vriendelijk af en gaf aan dat ze wel op kousenvoeten zouden gaan. Het gezelschap besloot om de tocht naar het schip noodgedwongen op sokken door de modder af te leggen. Dit ongemakkelijke tafereel werd door de vastberaden buurvrouw vastgelegd met een meegenomen achtmilimetercamera, waarna het materiaal decennialang in de vergetelheid raakte.De geschoten beelden verdwenen na de bewuste vakantie in een kast en werden nagenoeg nooit meer bekeken. De bewoonster beschikte simpelweg niet meer over de juiste apparatuur om de oude filmrollen af te spelen. Pas 46 jaar na het opmerkelijke incident nam ze contact op met het Fries Film Archief. Deze instantie heeft het materiaal inmiddels succesvol ingescand en gedigitaliseerd.Dit bijzondere stukje geschiedenis en het bijbehorende interview met de maakster zijn breed uitgemeten bij Omrop Fryslân en de NOS. Hierdoor is het modderige incident nu online voor iedereen te bekijken. De maker van de beelden hoopt stiekem dat de koninklijke familie de opnames van het avontuur uit 1980 kan waarderen als een mooi familiestuk.De reactie van de vrouw na het succesvol digitaliseren van haar archief.De beelden illustreren perfect hoe zelfs de hoogste status in het land geen enkele garantie biedt tegen de onvoorspelbare krachten van het water. Wie vastloopt op het wad, moet uiteindelijk net als ieder ander met de voeten de modder in.

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