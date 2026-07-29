Amerikaan loopt 16 kilometer met wandelstok gespietst in zijn lichaam om hulp te bereiken

Een glijpartij op de hoogste berg van de Amerikaanse staat Montana had voor David Cifaldi (32) fataal kunnen aflopen. Hij gleed uit en werd door zijn eigen wandelstok gespietst. Toch besloot hij niet te wachten op een reddingshelikopter.David Cifaldi met zijn vriendenCifaldi en twee vrienden waren op 20 juli 's nachts begonnen aan een tocht naar de top van de Granite Peak. Ze waren al ongeveer zeven uur onderweg. Het weer was goed en de top kwam steeds dichterbij, toen de Amerikaan zijn evenwicht verloor en viel.Zijn ene wandelstok zag hij op de grond liggen, maar de andere was nergens te bekennen. Pas daarna ontdekte hij dat die dwars door zijn lichaam was gegaan. "Toen ik omrolde, wist ik al dat er iets niet klopte", zei hij tegen de regionale Amerikaanse nieuwszender KVTQ.De wandelstok ging onder zijn linkeroksel naar binnen en kwam aan de andere kant van zijn rug weer naar buiten. Opvallend genoeg voelde hij geen pijn en was er ook geen bloed.Omdat hij zelf verpleegkundige is, besloot hij eerst de wond te beoordelen. Een vriend stuurde een SOS-bericht met hun satelliettelefoon, terwijl de ander foto's van de wond maakte zodat hij die zelf kon bekijken."Ik was er vrij zeker van dat de stok niet in mijn borst of longen zat", vertelde Cifaldi aan de Amerikaanse krant the New York Times. Omdat hij een dure helikoptervlucht van de berg wilde vermijden, besloot hij zelf terug naar de bewoonde wereld te wandelen.Voorzichtig legden de drie vrienden de 16 kilometer terug af over sneeuw en rotsen tot de plek waar de ingeschakelde ambulance op hen wachtte. Die bracht hem naar een klein lokaal ziekenhuis. Omdat de wandelstok al zo'n zeven uur in zijn lichaam zat, wilde de Amerikaan dat die zo snel mogelijk werd verwijderd. Maar het ziekenhuis durfde dat niet aan, omdat artsen hem daar niet konden helpen als er een ernstige bloeding zou ontstaan.Daarom moest hij naar het ziekenhuis waar hij zelf werkte. De verpleegkundige weigerde nog een ambulance te nemen, dus reden zijn vrienden hem erheen.Daar werd hij uiteindelijk geholpen. Onder verdoving haalden artsen de wandelstok uit zijn lichaam. "Toen ik bijkwam, was dat de eerste keer dat ik pijn voelde", zei hij tegen de Amerikaanse krant.Cifaldi is vooral dankbaar dat het goed is afgelopen. Volgens hem had het maar een paar centimeter gescheeld of hij was dood geweest.Omdat zelfs hem als fitte, ervaren wandeling zo'n bizar ongeluk kon overkomen, onderstreept hij één ding: zorg dat je altijd een manier hebt om hulpdiensten te bereiken.