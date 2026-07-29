Politie helpt slachtoffer mishandeling niet en stuurt hem weg

De politie in Bergen op Zoom trekt het boetekleed aan na een mislukte reactie op een mishandeling van een minderjarige jongen op 14 juli. Hoewel de jongen meldde te zijn aangevallen door een man op de Heiningen, kwam de politie die avond niet ter plaatse wegens een tekort aan eenheden. Omdat de dader was gevlogen en de ouders er al waren, greep de meldkamer niet in. De familie kreeg het advies om naar het bureau te gaan, maar werd ook daar weggestuurd wegens tijdgebrek. Pas na grote ophef op sociale media kwam de politie in actie. Dit leidde tot de identificatie en het verhoor van een 19-jarige verdachte uit Vlissingen. De politie erkent de fouten en gebruikt het incident als leermoment.

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