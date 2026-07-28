In Zwitserse stad Chiasso moeten hondenbaasjes vanaf augustus ook hondenplas opruimen

"Hondenbaasjes zijn verplicht vloeibare uitwerpselen op te ruimen door er onmiddellijk voldoende water overheen te gieten", zo staat in de verordening die midden juni werd bijgewerkt. "Daarvoor moeten zij bij het uitlaten van de hond op openbare plaatsen altijd een klein flesje of een ander reservoir met water bij hebben." De stad wil ook borden plaatsen om bezoekers van buitenaf op de nieuwe regel te wijzen. Voor katten geldt de nieuwe regelgeving niet.



In de eerste weken zullen er waarschuwingen worden gegeven als iemand betrapt wordt, maar daarna dreigt een boete van 100 frank, ongeveer 107 euro. Vooral in de historische voetgangerszone met kasseien en bijzondere lantaarnpalen is de hondenurine een probleem geworden, zegt stadssecretaris Umberto Balzaretti. "Daar moest altijd extra worden schoongemaakt, en door de warmte stinkt het sneller", aldus Balzaretti. Hoewel de reacties op de maatregel volgens Balzaretti positief waren, kwam er op sociale media wel kritiek.



Chiasso heeft ongeveer 7.500 inwoners en ligt vlak bij de Italiaanse grens, tussen het Meer van Lugano en het Comomeer. Volgens gegevens van de gemeente zijn daar ongeveer vijfhonderd honden geregistreerd. Soortgelijke regels bestaan al in andere landen, zoals Spanje of Italië.

Reacties

28-07-2026 19:26:35 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.346

OTindex: 3.193



Ik zou willen dat ze dit hier ook verplichten, i.i.g. voor als de honden in de tuin uitgelaten worden. Mijn buurvrouw heeft 5 honden en een middelgrote tuin. Je wilt niet weten hoeveel vliegen ik binnenkrijg als ik mijn achterdeur open.

28-07-2026 19:39:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.478

OTindex: 99.079

Door water wordt de plas verdund, maar verdwijnt niet.

En honden doen onderweg een heleboel plasjes. Ze markeren hun territorium om te communiceren, informatie achter te laten en stress te verminderen…

of zo‘n klein flesje water groot verschil maakt?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.