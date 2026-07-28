Iraans persbureau deelt video met tips om Melania Trump te vermoorden

Het Iraanse persbureau Tasnim heeft een video gepubliceerd met instructies voor potentiële terroristen over hoe zij Melania Trump kunnen vermoorden. Dat melden Iraanse media op X. In de twee minuten durende video worden details gegeven over haar verblijfplaats, favoriete winkels en de methoden die de Secret Service gebruikt om haar te beschermen.



Tasnim wordt gelinkt aan de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), een militaire organisatie die door de Verenigde Staten als terroristische organisatie wordt beschouwd.



In de video wordt benoemd wie de stylisten van Melania zijn, en dat zij misschien wel omgekocht kunnen worden. Ook de adressen van de first lady's favoriete modezaken in New York City komen ter sprake. "Melania's obsessie met mode is haar grootste zwakte geworden", wordt in de video gezegd. Ook zoon Barron Trump werd in de video bedreigd: "Barron Trump, wait for us".



Melania werd niet specifiek genoemd als doelwit van Iraanse huurmoordenaars.



President Trump heeft herhaaldelijk gezegd bedreigd te worden. Eerder deze maand zei de president dat hij instructies had gegeven om de bombardementen op Iran op te voeren als er een moordaanslag op hem zou plaatsvinden. "Ik sta al heel lang op hun lijst", zei hij. "Ik sta op nummer 1."



Het Witte Huis heeft niet gereageerd op de dreiging tegen Melania of Barron Trump.

Reacties

28-07-2026 17:04:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.478

OTindex: 99.079

Dan is Trump iig ergens nr 1

28-07-2026 19:22:53 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.346

OTindex: 3.193





Wat zal hij blij zijn met zijn plaatsje nummer 1. 🥇 @allone : Ik wilde net ook al zoiets schrijven.Wat zal hij blij zijn met zijn plaatsje nummer 1. 🥇

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