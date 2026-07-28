Belastingdienst krijgt zware tik van rechter na miljoenenclaim ‘tegen beter weten in’

De rechtbank heeft de Belastingdienst een tik op de vingers gegeven in een zaak tegen de twee oprichters van een Rotterdams softwarebedrijf. De uitspraak werd geanonimiseerd gepubliceerd, maar het FD achterhaalde dat het ging om een vordering van 35 miljoen euro van de fiscus op één van de oprichters van softwarebedrijf Mendix, die werd afgewezen. De rechtbank verwijt de Belastingdienst ‘tegen beter weten in’ te hebben gehandeld en veroordeelt de fiscus tot betaling van de proceskosten.



De twee oprichters van Mendix maakten in 2018 een enorme klapper toen het bedrijf voor 700 miljoen dollar werd verkocht aan Siemens. Zij hadden op dat moment nog zo'n dertig procent van de aandelen in hun bezit.



De Belastingdienst vond echter dat deze aandelen een zogeheten lucratief belang vormden en daardoor veel zwaarder belast zouden moeten worden. Een oprichter kreeg een naheffing van 'tientallen miljoenen euro's', een ander van 35 miljoen euro. Het enorme persoonlijke succes van de verkoop veranderde zo al snel 'in een nachtmerrie', zegt FD-journalist Johan Leupen.



‘De inspecteur heeft feiten bedacht en gemanipuleerd om op basis daarvan aanslagen op te leggen om onze cliënten onder druk te zetten’

(Fiscalist Willem Vunderink)



De regeling waar de Belastingdienst zich op beriep was speciaal in het leven geroepen voor private equity managers. 'Maar hier ging het helemaal niet om private equity. Dat is ook waardoor deze oprichters zo geschokt waren', zegt Leupen.



De belasting op het zogenoemde 'lucratief belang' is weinig bekend, omdat het zelden de publiciteit haalt. Meestal schrikken ondernemers zich rot en komen ze tot een schikking, legt de FD-journalist uit. Deze ondernemers deden dat niet en kregen gelijk.



De rechtbank was bovendien vernietigend in zijn oordeel: de Belastingdienst wist dat de vordering geen kans van slagen had, maar zette toch door. 'De inspecteur heeft feiten bedacht en gemanipuleerd om op basis daarvan aanslagen op te leggen om onze cliënten onder druk te zetten', zegt fiscalist Willem Vunderink, die de Mendix-oprichters bijstond, tegen de krant.



Hij schat de schade voor zijn cliënten op miljoenen euro's aan verdedigingskosten en misgelopen rendement op het vermogen dat zij beschikbaar moesten houden om de dreigende belastingaanslag te betalen.

Reacties

28-07-2026 16:50:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.452

OTindex: 28.955

Ik krijg hoe langer hoe meer de indruk dat de belastingdienst zich gaat opstellen als een commercieel bureau in plaats van een objectieve uitvoerder van de belastingwetten.

28-07-2026 17:01:45 Buick

Oudgediende



WMRindex: 6.161

OTindex: 1.187



@Emmo , er zal te weinig controle zijn op hun bezigheden en sommige zitten daar al veels te lang op hun stoel. En dan krijg je van die eigengereide mannetjes.

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