Kater Oscar wacht niet op brandweer en waagt zelf metershoge sprong

De brandweer is maandagochtend uitgerukt naar het Engelenbergplantsoen in Kampen. Daar zat een kater vast op de gevel van een gebouw. Oscar, zoals het dier heet, kon niet meer zelfstandig naar beneden komen, zo leek het.Wanneer brandweerlieden met een hoogwerker aan de slag gaan om hem te redden, bedenkt Oscar zich op het laatste moment. In plaats van in de korf bovenaan de hoogwerker te springen, waagt hij de sprong in het diepe vanaf een hoogte van ongeveer tien meter.En opnieuw gaat het eeuwenoude spreekwoord op: ook Oscar lijkt over negen levens te beschikken. Hij komt keurig op zijn pootjes terecht. Eenmaal op de grond wordt hij direct herenigd met zijn baasje. Oscar maakt het goed.