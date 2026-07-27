@BatFish: En dat verdient de doodstraf? Dat had dan toch ook via het gerecht moeten lopen? Rechtszaak wegens smaad of zo. Deze man heeft blijkbaar het bloed zover onder haar nagels gehaald dat ze dit deed. Misschien wilde ze alleen andere vrouwen waarschuwen tegen hem.
@Spotcatus: Nee, uiteraard verdient dat niet de doodstraf, maar het blijft wel een foute actie. Niet in de zelfde categorie als die vent uiteraard. In elk geval heeft hij zichzelf uit de roulatie genomen en kan hij geen andere misdrijven mer begaan.