Echtgenoot schiet vrouw dood, twee weken nadat ze TikTok-filmpje over hem maakte

Een man heeft vorige week zijn vrouw doodgeschoten in het Amerikaanse Collinsville. Dat gebeurde twee weken nadat ze een TikTok-filmpje over hem maakt

Reacties

27-07-2026 13:26:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.470

OTindex: 99.034

Goed huwelijk

27-07-2026 13:29:06 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.505

OTindex: 25.887

Nou vind ik het niet netjes om dit soort beschuldigingen op TikTok te zetten. Iemand schuldig verklaren en straffen doe je via het gerechtshof. Maar het is wel duidelijk dat die vent niet spoorde.

27-07-2026 14:15:52 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 1.041

OTindex: 3.533

@BatFish : En dat verdient de doodstraf? Dat had dan toch ook via het gerecht moeten lopen? Rechtszaak wegens smaad of zo. Deze man heeft blijkbaar het bloed zover onder haar nagels gehaald dat ze dit deed. Misschien wilde ze alleen andere vrouwen waarschuwen tegen hem.

27-07-2026 16:03:54 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.505

OTindex: 25.887

@Spotcatus : Nee, uiteraard verdient dat niet de doodstraf, maar het blijft wel een foute actie. Niet in de zelfde categorie als die vent uiteraard. In elk geval heeft hij zichzelf uit de roulatie genomen en kan hij geen andere misdrijven mer begaan.

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