Boeing sloopt gloednieuwe 777X van 400 miljoen dollar

Boeing heeft een gloednieuw vliegtuig met een cataloguswaarde van ongeveer 400 miljoen dollar gesloopt. Dat maakte Stephanie Pope, topvrouw van Boeing Commercial Airplanes, deze week bekend tijdens de Farnborough Airshow. Het gaat om een Boeing 777X, de opvolger van de bekende 'Triple Seven'. Door jarenlange vertragingen in het certificeringsproces moest Boeing het ontwerp meerdere keren aanpassen. Bij een van de eerste gebouwde toestellen bleken die aanpassingen uiteindelijk duurder dan het slopen van het vliegtuig.



De 777X kampt al jaren met vertragingen. De deadline van de eerste commerciële vlucht stond gepland voor 2020, maar vanwege de vertragingen is deze nu bijgesteld naar 2027.



Het gesloopte toestel werd al in juli 2019 afgeleverd en stond sindsdien ongebruikt op een terrein van Boeing in Everett, in de Amerikaanse staat Washington.



Inmiddels heeft Boeing ongeveer dertig tot veertig toestellen gebouwd. De vliegtuigen die vanaf 2022 zijn geproduceerd, kunnen relatief eenvoudig worden aangepast aan de nieuwste veiligheidseisen. Voor de oudste exemplaren geldt dat niet.



Luchtvaartmaatschappijen die de 777X hebben besteld, raken ondertussen hun geduld kwijt. Emirates uit Dubai is met 270 bestelde toestellen de grootste klant. Topman Tim Clark liet deze week opnieuw weten dat hij de verouderde toestellen niet wil accepteren.

Luchtvaartmaatschappijen die de 777X hebben besteld, raken ondertussen hun geduld kwijt. Emirates uit Dubai is met 270 bestelde toestellen de grootste klant. Topman Tim Clark liet deze week opnieuw weten dat hij de verouderde toestellen niet wil accepteren. (ANP / Associated Press)

De 777X heeft extra grote vleugels voor meer draagvermogen. Om toch op bestaande gates te passen, ontwierp Boeing opvouwbare vleugelpunten. Op de grond klappen de buitenste 3,3 meter van de vleugels omhoog. Vlak voor vertrek klappen ze weer uit, zodat het toestel tijdens de vlucht de volledige spanwijdte gebruikt.



Luchtvaartmaatschappijen die de 777X hebben besteld, raken ondertussen hun geduld kwijt. Emirates uit Dubai is met 270 bestelde toestellen de grootste klant. Topman Tim Clark liet deze week opnieuw weten dat hij de verouderde toestellen niet wil accepteren. 'Wat Boeing ermee doet, is hun zaak, maar wij nemen ze niet in ontvangst', zei hij. 'Misschien heeft bonenfabrikant Heinz nog interesse in het schroot. Dan kunnen ze er blikken van maken.'

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