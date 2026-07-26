Dubai biedt inwoners cadeaupakket aan als ze toeristen naar het land halen

Inwoners van Dubai kunnen een cadeaupakket ter waarde van ruim 700 euro krijgen als ze toeristen weten te overtuigen naar de Golfstaat te komen. Voor Nederlanders wordt dat lastig: er geldt een oranje reisadvies, wat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen noodzakelijke reizen adviseert.



Inwoners van Dubai krijgen onder andere gratis hotelovernachtingen, goedkopere maaltijden in restaurants en gratis dagjes weg als zij ervoor zorgen dat er toeristen naar de Golfstaat reizen.



De toeristen moeten wel ergens tussen nu en eind oktober Dubai bezoeken, staat in de voorwaarden. De inwoners krijgen het cadeaupakket pas als de toeristen ook daadwerkelijk zijn gearriveerd.



Volgens zakenblad Arabian Business is het pakket populair. Het zou direct al door 10.000 inwoners van Dubai zijn aangevraagd.



In 2025 bezochten bijna 20 miljoen toeristen Dubai, een recordaantal, schrijft de Britse krant The Guardian. Sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari, is het toerisme ingestort.



Luchtvaartmaatschappij Emirates vliegt nog vanaf Amsterdam naar Dubai, maar het wordt afgeraden naar het gebied te reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken paste het reisadvies voor verschillende Golfstaten, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, deze week aan naar oranje. Dat betekent dat vakanties worden afgeraden.

Reacties

26-07-2026 16:07:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.467

OTindex: 99.027

Als ze die toeristen nu gratis overnachtingen aan zouden bieden… 😇

26-07-2026 17:39:26 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.340

OTindex: 3.193

@allone : Mee eens, dan had ik er wel gebruik van gemaakt hoor.

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