Kwart miljoen voor secretaresse die werd ontslagen omdat de baas haar niet mocht

Het onterecht ontslag van een secretaresse komt een Limburgs bedrijf duur te staan. Volgens de rechter wilde het bedrijf van de vrouw af, alleen maar omdat de nieuwe directeur haar niet mocht. De werkgever moet haar nu een schadevergoeding van bijna een kwart miljoen betalen.



Het totale prijskaartje van het ontslag loopt op tot ruim 367.000 euro. Dat blijkt uit een recent openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Limburg.



De 59-jarige vrouw werkte sinds 1998 voor het Limburgse bedrijf als directiesecretaresse. Daarnaast was zij ook verantwoordelijk voor de personeelsadministratie en het beheer van de bedrijfsauto’s. Ten slotte trad zij ook op als vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.



Nadat er twee jaar geleden een directiewissel was, kwam er echter een einde aan de soepele arbeidsverhoudingen. De nieuwe directeur zei geen vertrouwen in de secretaresse te hebben, mede omdat zij een hechte band met zijn voorganger had.



Vorig jaar augustus vroeg de werkgever het UWV toestemming om de vrouw te mogen ontslaan. Omdat het bedrijf verlies maakte, zouden kostenbesparingen nodig zijn. En omdat haar taken waren overgenomen door collega’s, zou de secretaresse niet meer nodig zijn.



Het UWV weigerde de ontslagvergunning voor de vrouw echter, omdat het de uitkeringsinstantie onduidelijk was waarom het vervallen van haar functie 'noodzakelijk en doelmatig’ was. Daarbij wees het UWV er onder meer op dat er op haar afdeling juist nieuwe mensen waren aangenomen.



De werkgever gaf echter niet op, en stapte vervolgens naar de rechter om het arbeidscontract te laten ontbinden. Volgens het bedrijf was sprake van een verstoorde arbeidsverhouding, als gevolg van twijfels over de integriteit van de vrouw.



Zo zou de secretaresse niet goed omgaan met vertrouwelijke informatie. Ook zou zij steken laten vallen bij het beheer van het wagenpark. Volgens het bedrijf zou de vrouw eind 2024 en begin 2025 twee schriftelijke waarschuwingen hebben ontvangen.



De secretaresse, die sinds augustus als gevolg van de spanningen ziek thuis zit, wierp bij de rechtbank tegen dat er geen enkele reden is om haar te ontslaan. Zij ontkent te disfunctioneren, en ontkende zelfs de schriftelijke waarschuwingen te hebben gekregen. De verstoorde arbeidsverhouding zou te wijten zijn aan de werkgever, die haar na een langdurig en vlekkeloos dienstverband ten onrechte aan de kant wilde schuiven.



Uit de eerder deze maand openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Maastricht de arbeidsovereenkomst toch ontbindt. Volgens de rechter is de arbeidsverhouding onherstelbaar verstoord, en kunnen de partijen daardoor niet meer met elkaar samenwerken.



Maar volgens de rechter is niet de secretaresse daaraan schuldig, maar de werkgever. In de uitspraak veegt de Maastrichtse kantonrechter de vloer aan met het bedrijf. Zo zou de ontslagaanvraag bij het UWV 'een farce' met 'een flinterdun dossier' zijn geweest.



Ook vond de kantonrechter het opmerkelijk dat het bedrijf bij de rechtbank opeens heel andere ontslaggronden aanvoerde. Daarbij noemde de werkgever bovendien 'geen concrete voorbeelden of voorvallen', waaruit zou blijken dat de vrouw disfunctioneerde of schuldig was aan de verstoorde arbeidsrelatie. Evenmin was de rechter overtuigd dat de vrouw daadwerkelijk was gewaarschuwd.



Uit haar functioneringsverslagen bleek dat de secretaresse tijdens het langdurige dienstverband van 27 jaar nooit negatieve beoordelingen had gekregen. Ook wees de rechter erop dat het bedrijf geen enkele poging had gedaan de arbeidsverhoudingen te herstellen.



"De noodzaak om de secretaresse te ontslaan, is kennelijk alleen gelegen in de persoonlijk antipathie van de directeur jegens haar", concludeert de kantonrechter afkeurend in zijn uitspraak. De directeur kwam tijdens de rechtszaak overigens niet opdagen om een toelichting te geven.



Omdat de vrouw haar baan is kwijtgeraakt door het 'ernstig verwijtbaar handelen' van haar ex-werkgever, moet het bedrijf haar nu forse ontslagvergoedingen betalen. In de eerste plaats heeft de vrouw recht op een reguliere transitievergoeding. Wegens haar lange dienstverband is dat op zich al een flink bedrag, van ruim 48.000 euro.



Daarnaast moet het bedrijf wegens het ernstig verwijtbaar handelen een extra schadevergoeding van 240.000 euro betalen. Die vergoeding komt zo hoog uit omdat de kantonrechter 'de wijze waarop de werkgever de secretaresse heeft geprobeerd eruit te werken na haar lange vlekkeloze staat van dienst, zwaar aanrekent'.



Het totale prijskaartje voor het ontslag is nog veel hoger. Ook moet het bedrijf namelijk opdraaien voor ruim 13.000 euro aan advocaatkosten van de vrouw, en nog eens ruim duizend euro aan proceskosten.



En omdat de vrouw al sinds augustus vorig jaar ziek thuis zit en de arbeidsovereenkomst pas begin oktober wordt ontbonden, is het bedrijf ook nog eens zo'n 65.000 euro aan salarisdoorbetalingen kwijt. Daarmee komen de totale kosten voor de werkgever op ruim 367.000 euro.

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