Twee katten na lange tijd terug bij baasjes: Twiggy na 1,5 jaar, Seth na 2,5 jaar

Na ruim anderhalf jaar vermist te zijn is kat Twiggy uit Eexterveen deze week terug bij zijn baasje. Maar kat Seth maakt het nog een stuk bonter. Hij is na twee en een half jaar weer teruggekeerd bij zijn baasje.

"Op 15 december 2023 was hij ineens van huis weg", weet Lammy de Jonge uit Elim nog. De dag dat Seth verdween.

Dat de kat soms verdween gebeurde wel vaker. Dan was hij soms ineens een nachtje weg. Maar meestal was hij er de volgende dag weer. Nu niet. Ook niet na een paar dagen.

"Toen zijn we maar flyers gaan ophangen en het gaan melden", zegt ze. "Er was best wel spoed bij." Seth heeft namelijk een auto-immuunziekte, waarvoor hij regelmatig naar de dierenarts moet.

Maar Seth bleef weg. "We begonnen het thuis maar te accepteren. Hij ligt vast ergens dood, daar gingen we van uit. We hadden best veel verdriet. Iedere dag als ik terugkwam van mijn avonddienst wachtte hij mij op de oprit op. Dan liep hij voor mij uit naar binnen."



Tot haar dochter dit weekend ineens gebeld werd. Het is de Dierenambulance Zuidoost-Drenthe. Seth is gevonden in Holsloot, ongeveer vijftien kilometer ten oosten van Elim.

De Jonges dochter kwam dit weekend ineens de trap oprennen. "'Je weet nooit wie terug naar huis komt', zei ze. Ik had geen idee. Seth. Ik was helemaal lam geslagen. Dat houd je ook niet voor mogelijk."

De volgende dag brengt de dierenambulance Seth, inmiddels 10 jaar oud, terug. "We waren natuurlijk blij, maar hadden ook wel wat angst. Want hoe gaat het met hem? Zeker door die auto-immuunziekte."



Het gaat alleen niet zo goed met de kat als voorheen. Hij eet niet veel en laat de kattenbrokken links liggen.

"We hebben wat rood vlees gekocht bij de slager. Daar heeft hij wel wat van gegeten en knapte hij ook van op", zegt De Jonge. Vandaag staat er nog een bezoek aan de dierenarts gepland, voor een kuur en verder onderzoek.



Al die tijd zat Seth in de buurt van een boerderij in Holsloot. Daar kreeg hij steeds te eten. Totdat Seth er een dag niet meer was en de eigenaar hem stil in het gras vond, miauwend van de pijn.

Hij bracht Seth naar de dierenarts en daar bleek dat hij een flinke longontsteking en hoge koorts had. En ze vonden een chip, waarna dus duidelijk werd dat hij uit Elim komt.

"We hebben al onze huisdieren een chip gegeven", legt De Jonge uit. "Je hoopt natuurlijk dat het nooit nodig is, maar zo zie je maar weer dat het wel verstandig is om te doen."

Toch lijkt Seth zich nog niet helemaal thuis te voelen. De eerste dagen was hij aan het grommen en blazen. "Ik denk niet dat hij ons meteen weer herkende. Maar hij ging ergens liggen en ging wel weer meteen spinnen. Het belangrijke is dat hij nu weer gezond wordt."



Ondertussen is er ook blijdschap in Eexterveen. Daar is na anderhalf jaar kat Twiggy terug, nadat hij ineens opdook in Zuidbroek, ook zo'n vijftien kilometer verderop.

Caroline van der Windt, de eigenaar van de kat, zegt tegen RTV Noord dat dochter Cheyenne de moed al bijna opgegeven. "Je hoort zo lang helemaal niks, dat je gaat denken: misschien is hij er niet meer."



Twiggy werd gevonden door Gerry Kloos, die een kat zag op de wildcamera. "Er werd gegeten van de egelbrokjes." Nadat er een bericht op Facebook was geplaatst, ging het balletje rollen.

Caroline van der Windt zag het bericht voorbijkomen en geloofde haar ogen niet. Ze tagde haar dochter die op vakantie was. Cheyenne twijfelde geen seconde: "Dat is hem."

Van der Windt en haar man haastten zich direct naar vinder Gerry Kloos. Kloos herinnert zich hun komst nog goed. "Ineens stonden er twee mensen voor het hekje met een poezenmand. Ze riepen: 'Jullie hebben onze kat gevonden.' Ze waren helemaal gelukkig."

Het voelt weer heel vertrouwd, alsof hij niet is weggeweest



"Dat kan toch niet? Na zo'n lange tijd... Het was hem echt", vertelt moeder Van der Windt. Al ziet ze wel dat Twiggy het tijdens zijn afwezigheid zwaar heeft gehad.

"Hij zit slecht in z'n vacht en je ziet al z'n botjes. Hij is heel erg moe. En wat ik heel zielig vind is dat hij schreeuwt in z'n slaap. Hij moet lekker even bijkomen. Goed slapen en een hoop eten", zegt het baasje.



Hoe het kan dat Twiggy ineens weg was blijft een raadsel. Al denkt de familie Van der Windt dat hij wellicht in een puincontainer is gekropen toen ze bezig waren met een verbouwing. Maar dat is nu niet meer van belang. "Het voelt weer heel vertrouwd. Alsof hij niet is weggeweest."

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