In de oceaan voor de kust van Puerto Rico hebben onderzoekers het wrak gevonden van een vliegtuig dat in 1952 is neergestort. Bij de crash kwamen 52 mensen om het leven.
Het vliegtuig
, de Clipper Endeavor van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan Am, stortte neer, omdat kort na het opstijgen de motoren waren uitgevallen. Alle inzittenden van het vliegtuig hadden de harde landing op het water overleefd, maar de meesten verdronken toen het vliegtuig zonk.
Zeventien passagiers en bemanningsleden overleefden de crash. Zij vertelden destijds dat er paniek was aan boord. Passagiers konden de reddingsvesten niet vinden en er waren problemen met het te water laten van reddingsvlotten.
De crash leidde tot de verplichting om passagiers in de commerciële luchtvaart een veiligheidsinstructie te geven. Dat was "een belangrijke stap op weg naar de luchtvaartveiligheid zoals we die nu kennen", zei luchtvaartveiligheidsexpert John Cox tegen persbureau AP. "Het was destijds een strijdkreet."
Het vliegtuig, een DC-4 model, werd vorige maand gevonden met een onderwaterdrone. Die signaleerde de romp en de staart van het toestel op 600 meter diepte.
De locatie van de crash werd in 1952 per toeval genoteerd door piloten van de luchtmacht. Zij waren in de buurt aan het trainen en zagen het vliegtuigongeluk gebeuren. Toch werden de wrakstukken niet eerder gevonden.
In 2024 werd een zoekactie met sonarapparatuur op touw gezet, een missie die werd vastgelegd door het televisieprogramma Expedition Unknown, van Discovery Channel. De zoekactie werd bemoeilijkt door slecht weer en er werd niets gevonden.
Uiteindelijk meldde het onderzeese exploratiebedrijf Deep Sea Vision zich, dat wilde helpen met zoeken naar de wrakstukken. Een schip van het bedrijf, met de juiste apparatuur, voer in april toevallig door het gebied waar het vliegtuig was gecrasht. De programmamakers van Discovery Channel waren er ook de afgelopen maanden bij om de zoektocht vast te leggen.
"Op dat moment viel alles op zijn plek: goed weer, het juiste team, de juiste uitrusting en het juiste schip. Dus we hebben de gok gewaagd", zei de CEO van Deep Sea Vision.
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