Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert celstraf voor gebruik van mieren als garnering

Een Zuid-Koreaanse sterrenchef moet mogelijk een jaar de cel in nadat hij mieren heeft gebruikt als garnering voor desserts. De man gaf het gebruik van de mieren toe, maar zei dat ze slechts in ‘een klein deel’ van het aanbod zijn verwerkt.



De zaak kwam aan het licht nadat ambtenaren van de voedselautoriteit online recensies hadden gevonden met foto’s van gerechten vol mieren. Naar schatting zouden in een jaar tijd zo’n 49.000 mieren zijn gebruikt in gerechten. De beestjes zijn vermoedelijk geïmporteerd uit de VS en Thailand, meldt de Britse nieuwszender BBC.



De eigenaar beweerde tegenover de rechter dat gasten zelf de keuze hadden om een andere topping te kiezen. Volgens hem koos ‘slechts’ 60 procent van de gasten ervoor om de mieren te proberen, terwijl de rest alternatieven als gefermenteerde azijn of eetbare bloemen kreeg voorgeschoteld. Ook wees de eigenaar erop dat restaurants in landen als Australië, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk de mieren ook gebruiken als ingrediënt.



In de rechtbankstukken worden zowel de naam van het restaurant als die van de eigenaar niet genoemd. Het gaat vermoedelijk om een restaurant in de hoofdstad Seoel, waar zich tien restaurants bevinden met twee sterren. Volgens de criteria van Michelin staan twee sterren voor restaurants die ‘uitstekend koken’ en ‘een omweg waard zijn’.



In Zuid-Korea zijn verschillende insecten geschikt voor menselijke consumptie, waaronder sprinkhanen en krekels. Maar mieren staan niet op die lijst. De uitspraak in deze zaak wordt op 2 september verwacht.

Reacties

24-07-2026 16:13:59 NuxVomica

Actief lid

WMRindex: 83

OTindex: 32

Wie weet hoe goed die mieren zijn. Eiwitrijk en friszuur. Ik zie het probleem niet.

24-07-2026 16:24:55 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.498

OTindex: 25.876

@NuxVomica : Ja, maar ze staan niet op het lijstje van de overheid - dan heb je een probleem bij ambtenaren.

24-07-2026 17:01:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.445

OTindex: 99.005

Vreemd hoor. Krekels en sprinkhanen wel maar mieren niet. Zet ze dan ook op die lijst.

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