Boa constrictor belandt in reistas voor deur van Zwolse dierenopvang

De schrik was groot toen Gerie Kamphuis een zwarte reistas vond voor de deur van dierenopvang Flappus in Zwolle. In de tas bleek een boa constrictor te zitten. De oorspronkelijke eigenaar is inmiddels achterhaald en blijkt te zijn opgelicht.De voormalige eigenaar betaalde 250 euro aan iemand die de slang naar reptielenopvang Zwanenburg zou brengen. In plaats daarvan dumpte die persoon het twee meter lange dier in een zwarte reistas voor de deur van Flappus."We waren bezig een aanhanger in te laden en zagen een tas staan", vertelt Kamphuis. "We grapten nog: er zal wel een bom in zitten. Ik liep ernaartoe, maakte de tas open en er zat gewoon een boa in."Kamphuis deed de tas direct weer dicht. "Toen heb ik snel een collega gehaald."Via een andere reptielenopvang ontdekte Flappus wat er was gebeurd. "Toen bekend werd dat wij hier een slang hadden gevonden, kregen we bericht van een andere opvang", vertelt Kamphuis.Die opvang had foto's van de slang en stond in contact met de eigenaar. "De eigenaar had iemand geregeld om de slang naar een andere opvang te brengen. Die persoon heeft het geld gehouden en de slang bij ons gedumpt."Kamphuis neemt de eigenaar weinig kwalijk. "Die man had het op zich goed geregeld. Omdat wij hier plek hebben, hebben we gezegd: laat hem hier maar blijven."De boa constrictor blijft voorlopig in Zwolle. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet eerst de benodigde CITES-documenten afgeven. Daarna kan Flappus het dier pas herplaatsen."Dat gaat helaas nog maanden duren", zegt Kamphuis. "Voor deze dieren zijn speciale papieren nodig. Pas als die er zijn, mag iemand die aan alle voorwaarden voldoet de slang adopteren."Op zoek naar een nieuwe eigenaarOndanks zijn indrukwekkende formaat is de boa volgens Kamphuis goed te verzorgen. Voorzichtigheid blijft wel belangrijk. "Het is een wurgslang. Bijten doen ze niet zo gauw, maar je moet wel voorzichtig zijn. Vooral als ze honger hebben, kunnen ze wat feller zijn."Kamphuis verwacht dat Flappus een nieuwe eigenaar vindt. "Niet iedereen wil een boa van twee meter, maar er zijn genoeg liefhebbers die er goed voor kunnen zorgen. Zodra de papieren in orde zijn, komt hij op onze website en kan hij worden uitgeplaatst."