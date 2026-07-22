Brandweer Kuinre ontwikkelt slim systeem om natuurbranden af te remmen

Een natte stoplijn: daarmee willen de brandweer en natuurbeheerders grote natuurbranden onder controle krijgen. De blusploeg in Kuinre ontwikkelde hiervoor een systeem met sproeiers die aan brandweerslangen zijn gekoppeld. Morgen is de laatste test.De brandweer gebruikt geen miezerige huis-tuin-en-keukensproeiertjes. Alles is een maatje groter bij natuurbrandbestrijding. Dat moet ook wel, want een natte stoplijn van vijfhonderd meter lang en dertig meter breed is het gedroomde resultaat.Boswachter Harco Bergman bezocht de grote natuurbrand in Herkenbosch. Dat bracht de brandweerploeg in Kuinre op het idee voor het systeem. "Brand is erg voor de natuur, maar wat de brandweer daarna moet doen om het vuur uit te krijgen, is minstens zo erg."Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen rijden over de bodem en laten in het landschap onuitwisbare sporen achter. Het grote voordeel van de natte stoplijn is dat de ploeg de stoplijn handmatig uitlegt, zonder sporen. Het systeem is volgens de bedenkers effectief bij vegetatiebranden tot vier meter hoog en is daarnaast inzetbaar op moeilijk begaanbaar terrein.De vrijwilligers van de brandweerpost Kuinre zijn in het dagelijks leven boer, natuurbeschermer, technicus, metaalbewerker of werkzaam bij een mechanisatiebedrijf. Hun uiteenlopende vakkennis kwam samen bij de ontwikkeling van het systeem.De ploeg testte het mobiele blusmiddel eerder op het Artillerieschietkamp bij 't Harde. Daar worden 's winters delen van de heide gebrand als beheersmaatregel.De blusploegen uit Kuinre en Oldemarkt testen het systeem woensdagavond nog één keer. Deze test moet een praktijksituatie nabootsen. De ploegen meten hoe snel dit mobiele blusmiddel na aankomst bij een brand inzetbaar is.Het systeem kan ook preventief worden ingezet bij grote campings in natuurgebieden. Het kan vuur afremmen en kampeervoorzieningen beschermen. Met de grote natuurbrand bij 't Harde van afgelopen april in gedachten, kan Defensie het systeem benedenwinds inzetten bij oefeningen in het veld. De brandweer kan het systeem flexibel uitleggen, bijvoorbeeld in een hoek of een halve cirkel.