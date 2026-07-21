In het Zuid-Engelse Clacton is het Farage versus Binface, de welbespraakte vuilnisbak

De Britten verkneukelen zich om Count Binface, een comedian verkleed als ruimtewezen met een vuilnisemmer als helm. Meneer Vuilnisbak is de voornaamste uitdager van populist Nigel Farage in een kolderieke verkiezingsrace aan de Engelse zuidkust.Comedian Jon Harvey zorgt als Count Binface al jarenlang voor reuring als ludieke deelnemer aan Britse verkiezingen. Als Graaf Vuilnisbakhoofd brengt hij politieke kopstukken in zijn extravagante kostuum in verlegenheid. Meer dan vrolijke voetnoot was hij niet, totdat Nigel Farage begin juli opstapte als kamerlid van Reform en zich direct herkiesbaar stelde. De gevestigde partijen weigeren mee te werken aan de pr-stunt, waardoor Count Binface zijn voornaamste rivaal is.„Als meneer zo nodig zijn zomer wil besteden aan debatteren met een vuilnisbak, houd ik hem niet tegen”, sneerde minister Rachel Reeves van Financiën. Farage wilde de stembusgang aangrijpen om ‘plucheplakkers’ de maat te nemen. Labour, de Conservatieven noch de Green Party mengen zich in de strijd. Farage neemt het op tegen Count Binface, Meneer Visstick en enkele verdwaasde eenlingen.De bokkensprong van Farage volgt op vragen over zijn financiële zaken. Een gift van 6 miljoen euro van een cryptomiljardair aan zijn partij meldde hij niet. Donaties van een veroordeelde zwendelaar bleven uit de boeken. Een parlementaire commissie wil zijn mogelijk illegale handelswijze onderzoeken. Farage, in het nauw, dacht in zijn ontslag en herverkiezing de aandacht te kunnen afleiden. Een misvatting.Op papier leek zijn plan onfeilbaar. De bevolking van Clacton draagt Mr Brexit op handen. De politieke elite, die hij beschuldigt van een heksenjacht, zou een enorme klap in het gezicht krijgen. De realiteit pakt totaal anders uit. Met Count Binface en een handvol schertsfiguren als tegenstanders, zorgt hij vooral voor leedvermaak.De 46-jarige Harvey gaf zich aanvankelijk uit voor Lord Buckethead, een personage in de Star Wars-persiflage Gremloids uit de jaren 80. De Amerikaanse regisseur ervan verbood hem zich nog langer uit te geven als zijn creatie, toen Harvey wereldwijd de voorpagina’s haalde. Als Count Binface keerde de comedian glorieus terug in de Britse politiek. Voormalige premiers Theresa May en Boris Johnson moesten tandenknarsend met hem poseren voor fotografen.Met zijn verkleedpartijen sluit Count Binface aan in een lange Britse traditie. Al bijna vijftig jaar vormen excentriekelingen in gekke uitdossingen een vast onderdeel bij verkiezingen. Van grappenmakers in een pak van een Sesamstraat-figuur tot harige monsters. Niemand kan of wil ze tegenhouden. In het VK kan namelijk elke burger zich verkiesbaar stellen na betaling van een borgsom van 10,000 pond.Count Binface heeft volgens goed Brits gebruik een knotsgek partijprogramma. Achter beloftes als het nationaliseren van zangeres Adele zit een boodschap. Politici moet je in zijn ogen nooit op hun woord geloven. Voor Farage valt de imagoschade niet te overzien. Wat de ex-bankier ook doet, zijn gevecht met een wandelende vuilnisbak blijft hem achtervolgen.Binface lijkt bovendien een flink deel van de stemmen in Clacton, in het oosten van Engeland, naar zich toe te trekken. De vijanden van Farage verheugen zich nu al op de podiumfoto bij de bekendmaking van de uitslag. De schrik van de gevestigde orde naast Graaf Vuilnisbakhoofd, een intergalactische ruimtesoldaat van de planeet Sigma IX.Mocht het tot een verbale confrontatie komen, dan treft Farage geen stamelende mafketel. Jon Harvey is een classicus, afgestudeerd aan Oxford, en presentator van Radio Times. Farage versus Binface, de welbespraakte vuilnisbak.