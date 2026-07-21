OM waarschuwt voor 'swatten': gewapende agenten voor de deur na neptelefoontje

Bij Dana (17) en haar moeder Wendy stonden 's nachts plots gewapende agenten voor de deur die hen onder schot hielden. Ze bleken slachtoffer van 'swatten'. Dat is doelbewust een valse melding bij de politie doen, waarop agenten of een compleet arrestatieteam binnenvallen. Het Openbaar Ministerie en de politie waarschuwen voor dit nieuwe fenomeen.



Op een nacht in mei kreeg Wendy een telefoontje van de politie, vertelt ze aan RTL Nieuws. Ze hoorde dat er agenten voor haar deur stonden. "Ik dacht dat het een geintje was, maar het bleek serieus."



"Zes agenten hielden ons onder schot", vertelt haar 17-jarige dochter Dana, "en twee agenten onderzochten ons huis. De politie had een melding ontvangen dat ik in ons huis iemand onder schot hield." Dana vermoedde dat de valse melding met haar te maken had: haar adresgegevens waren online gedeeld omdat ze weigerde naaktfoto's te sturen.



Dat gebeurde via Discord en Roblox, twee spelletjesplatformen, waarop ze bevriend raakte met twee andere gebruikers. "Opeens wilden zij dat ik hun namen zou kreunen", zegt Dana. "Dat wilde ik niet, maar ze bleven aandringen. Ze boden er Robux (de digitale munteenheid op Roblox, red.) voor aan. Eén van hen wilde dat ik naaktfoto's stuurde."



Dana zegt dat ze er niet op inging en de gebruiker blokkeerde. Met de ander voerde ze een audiogesprek dat hij later online zette, maar zijn eigen stem knipte hij eruit. In de dagen die volgden, vroegen ook andere accounts om naaktfoto's. Daarbij werd Dana's huisadres geschreven. Een gebruiker vroeg of ze zichzelf voor hem wilde snijden, anders zou hij haar ouders en school bellen.



Dana lichtte Wendy in, maar ze stapten niet naar de politie. Toen de agenten 's nachts plots voor de deur stonden, hebben ze de berichten die Dana ontving laten lezen. Ze bleken slachtoffer van 'swatten'.



Het Openbaar Ministerie (OM), dat de zaak onderzoekt, waarschuwt voor dit nieuwe fenomeen in Nederland. "Je ziet deze werkwijze bij groepen die we van sextortion kennen", zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. "Via Discord en Roblox vragen ze om naaktfoto's. Daarna vragen ze slachtoffers om met een mes in hun lijf de naam van de dader te kerven. Swatten is een dreigmiddel om ervoor te zorgen dat de slachtoffers doen wat de dader wil", legt een woordvoerder uit.



"Valse 112-meldingen zijn op zich bekend", zegt het OM, "maar dat het een dreigmiddel is, dat is nieuw in Nederland." Het fenomeen is overgewaaid uit Amerika. "Daar heet een arrestatieteam een swatteam. In het buitenland wordt het ook gebruikt om bedrijven en ziekenhuizen plat te leggen, dat zien we hier niet." Cijfers over hoevaak dit nu in Nederland gebeurt, heeft het OM niet.



De politie noem swatting 'een gevaarlijke, illegale, valse noodmelding, zoals een bommelding of gijzeling, die wordt gedaan om zwaarbewapende politie-eenheden naar het adres van een onschuldig slachtoffer te sturen'. Het gaat dan om arrestatieteams of zogenoemde DSI-teams (Dienst Speciale Interventies).



Op vragen van RTL Nieuws of dit soort valse belletjes wel voldoende worden gecheckt, voor een arrestatieteam wordt ingezet, zegt de politie: "We hebben helaas regelmatig te maken met onterechte telefoontjes naar het alarmnummer 112. In 2025 waren er 3,5 miljoen telefoontjes naar 112, waarvan er 1 miljoen onnodig waren."



"Wij monitoren signalen bij 112-belletjes die duiden op swatting", zegt een politiewoordvoerder. Elke inzet van een DSI-team wordt volgens de politie vooraf 'getoetst op aard, duur, omvang en het te verwachten geweld'. "Er wordt altijd een nauwkeurige afweging gemaakt wat past bij de situatie die zich op dat moment voordoet." Een valse melding doen bij 112 is strafbaar.



In het geval van Dana ging het om agenten met getrokken wapens, niet een arrestatie- of DSI-team. Na de valse melding bij de politie, hield voor Dana de dreiging niet op. Wendy vertelt dat de berichten bleven binnenkomen. "Dana kreeg echt de meest verschrikkelijke dingen naar haar hoofd, tot en met dat ze verkracht zou worden aan toe. Ze durfde niet te eten of te slapen." Inmiddels gaat het beter met Dana, maar ze durft online geen vrienden meer te maken, terwijl ze dat zo leuk vond.



Ze waarschuwt dat het iedereen kan overkomen. "Dana heeft supergoed gehandeld. Ze is naar mij toegegaan en heeft de verzoeken genegeerd waardoor veel erger is voorkomen. Ik geloof echt dat andere kinderen dat niet durven en zo slachtoffer worden."



Roblox en Discord zijn internationale platforms. Daders kunnen in Nederland wonen, maar ook ver daarbuiten. In Dana's zaak heeft het OM inmiddels een verdachte in beeld. Die persoon is nog niet aangehouden. Een woordvoerder kan niks zeggen over woonplaats en leeftijd. Ook is het onduidelijk of de verdachte in het buitenland woont.

Reacties

21-07-2026 15:16:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.421

OTindex: 98.955

Lang leve Social Media

21-07-2026 16:18:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.351

OTindex: 28.943



Bovendien is door de korte lontjes van tegenwoordig de politie een stuk alerter dan vroeger. @allone : Vroeger kon dat ook. Het is nu wat makkelijker geworden.Bovendien is door de korte lontjes van tegenwoordig de politie een stuk alerter dan vroeger.

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