Lastminute naar WK-finale: ruim 2,3 miljoen dollar voor kaartje blok 323, rij 25, stoel 24

Dat de kaartjes voor het WK voetbal duur waren, wisten we. Maar wie lastminute een kaartje wil kopen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje is echt een fortuin kwijt. Onder de 8000 dollar is er niets te vinden via de officiële FIFA-site. Het duurste kaartje kost daar ruim 2,3 miljoen dollar. Via andere sites is het nog mogelijk om voor zo'n 6000 dollar een stoeltje te bemachtigen.



Op het normale verkoopkanaal van de FIFA zijn alle kaarten voor vanavond uitverkocht. Daar kostte het goedkoopste ticket 800 dollar. Maar via de speciale marktplaats van de voetbalbond zijn er nog een paar kaarten beschikbaar. De meeste prijzen liggen hier rond de 10.000 dollar per kaart. Voor mensen voor wie geld geen rol speelt, zijn er ook nog extreem dure kaarten. Voor het kaartje in blok 323, rij 25, stoel 24 moet je het meeste betalen: 2.310.291,35 dollar.



Waarschijnlijk biedt iemand deze kaart aan onder het mom 'proberen kan altijd', want de prijs van dit kaartje is natuurlijk wel echt buitencategorie. Toch waren de gemiddelde prijzen voor een voetbalwedstrijd nog nooit zo hoog. Buiten de FIFA om zijn er ook verkoopsites die geld verdienen door finalekaarten door te verkopen. Daar zijn nog kaarten voor 6000 dollar te vinden.



De finale tussen Spanje en Argentinië begint vanavond om 21.00 uur in het MetLife Stadium in New Jersey. De toeschouwers krijgen behalve een spannende voetbalwedstrijd ook een halftimeshow voorgeschoteld, met optredens van onder anderen Madonna en Shakira



Niet alleen de finale is duur, wie een van de 104 WK-wedstrijden bezocht, moest sowieso flink in de buidel tasten. Toch waren bijna alle stoeltjes bezet (bezetting gemiddeld 99,7 procent). In totaal heeft het WK zo'n 7 miljoen mensen naar de stadions getrokken.



Een gemiddeld kaartje kostte een paar honderd dollar. Uiteindelijk ging bij veel vraag de prijs flink omhoog. Voor populaire wedstrijden was je zo 2000 dollar kwijt.

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