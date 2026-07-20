Man zet tijdens rijden auto uit, krijgt taakstraf voor veroorzaken ongeluk

Een 25-jarige man uit Zutphen heeft een taakstraf gekregen voor een opmerkelijk verkeersongeval. Hij draaide tijdens het rijden de contactsleutel om, waardoor het stuurslot werd geactiveerd en hij op een tegenligger botste.



Het ongeluk gebeurde vorig jaar oktober. De man reed vanuit Doetinchem in de richting van Vorden. Om een onduidelijke reden draaide hij vlak voor een flauwe bocht de sleutel in het contactslot om.



Dat had hij beter niet kunnen doen. Hierdoor werd het stuurslot van de auto geactiveerd en werd de wagen onbestuurbaar. Het voertuig kwam op de andere weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende auto. De bestuurder van deze auto raakte gewond.



Volgens de man had hij in de 26 uur voor het ongeluk slechts één uur slaap gehad.



De rechtbank oordeelt dat het 'zeer onverantwoord' is om met een 'dergelijk slaaptekort' achter het stuur te kruipen.



Ook had hij volgens de rechtbank het gevaar kunnen en moeten overzien, helemaal omdat hij is opgeleid tot automonteur.



Met zijn actie nam hij 'een enorm risico voor zichzelf, zijn medepassagier en de overige weggebruikers', zo staat in een bericht op rechtspraak.nl.



Hoewel de gevolgen voor het slachtoffer ernstig zijn, had het ongeluk nog 'vele malen ernstiger kunnen uitpakken'.



De man moet een taakstraf van 120 uur verrichten. Daarbij krijgt de man een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden opgelegd.

Reacties

20-07-2026 17:50:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.406

OTindex: 98.949

Hij was duidelijk niet wakker. Terecht straf. Je zal de pech hebben zo iemand tegen te komen

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