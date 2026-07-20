Midden in de bloedhete woestijn staat een Prada-boutique – maar je kunt er helemaal niets kopen

Je rijdt al uren over een stoffige snelweg door de meedogenloze Chihuahua-woestijn. Er is niets dan droog gras, cactussen en strakblauwe lucht. Maar dan, uit het niets, doemt er opeens een strak ontworpen gebouw op. Grote etalageruiten, een luifel, en in strakke zwarte letters het iconische logo: PRADA.



Binnen staan exclusieve items uitgelicht, maar wie aan de deurklink trekt, komt bedrogen uit. Hij is vergrendeld. En dat zal hij altijd blijven.



Dit is geen verdwaald filiaal, maar een permanent kunstwerk van het Scandinavische kunstenaarsduo Elmgreen & Dragset, gebouwd in 2005. Miuccia Prada gaf zelf toestemming en selecteerde de schoenen en tassen uit haar herfst/wintercollectie voor de etalage.



Maar om te voorkomen dat de woestijn-boutique een makkelijk doelwit voor plunderaars zou worden, lieten de kunstenaars een paar briljante, bizarre aanpassingen doen. In de etalage staan uitsluitend rechter schoenen, allemaal in maat 37. En de peperdure handtassen? Daar is stiekem de bodem uit gesneden. Het is de ultieme illusie.



Het oorspronkelijke idee achter Prada Marfa was nóg radicaler: het gebouw is gemaakt van biologisch afbreekbare leemstenen. De bedoeling was dat het nooit gerepareerd of schoongemaakt zou worden, zodat de woestijn het luxemerk langzaam zou opeten totdat er slechts een ruïne overbleef. Hoewel het na vandalisme toch werd opgeknapt, blijft de boodschap snoeihard: uiteindelijk wint de natuur het altijd van onze drang naar luxe.



Prada Marfa trekt inmiddels modefans, roadtrippers en fotografen van over de hele wereld. Het is een surrealistische stop die vragen oproept waar je in een normale winkelstraat nooit bij stilstaat. Waarom begeren we deze spullen zo graag? Wat is luxe nog waard als er niemand in de buurt is om het te zien? Het is een bestemming die bewijst dat de beste kunst je niet vertelt wat je moet denken, maar je simpelweg in verwarring achterlaat in de hitte.

Reacties

20-07-2026 14:15:50 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.474

OTindex: 25.859

Achterliggend idee is leuk, maar om nou 'modefans, roadtrippers en fotografen van over de hele wereld' met een enorme CO2-voetafdruk naar een plek in de woestijn af te laten reizen vind ik nou weer minder.

20-07-2026 14:47:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.335

OTindex: 28.941

Quote:

Waarom begeren we deze spullen zo graag? Ik hoop dat ze daarmee niet mij bedoelen. Al dat spul kan mij gestolen worden. Ik hoop dat ze daarmee niet mij bedoelen. Al dat spul kan mij gestolen worden.

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