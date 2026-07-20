Shirt van Pelé uit WK-finale verkocht voor miljoenen, op één na duurste ter wereld

Het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale in 1958, gewonnen door Brazilië, is op een veiling in New York verkocht voor 4,9 miljoen dollar (ongeveer 4,3 miljoen euro). Dat maakte het veilinghuis Sotheby’s bekend.De toen 17-jarige Pelé maakte twee van de vijf doelpunten in de overwinning op Zweden, het gastland van het toernooi. Brazilië kroonde zich na een 5-2-overwinning tot wereldkampioen.Het shirt dat de Braziliaan tijdens die finale droeg, was door de speler geschonken aan zijn ploeggenoot en goede vriend Dida. Het werd decennialang bewaard in de familie van Dida, voordat het in een museum terechtkwam. In 2004 werd het voor het eerst geveild, voor een niet nader genoemd bedrag.Na tien biedingen van vijf verschillende bieders werd het voetbalshirt verkocht aan een niet geïdentificeerde koper. Het truitje is nu het op één na duurste shirt ter wereld, aldus het veilinghuis.Het record staat nog op naam van Diego Maradona met een duizelingwekkend bedrag van 9,3 miljoen dollar (ongeveer 8,1 miljoen euro). De Argentijn droeg het truitje tijdens de legendarische kwartfinale tegen Engeland op het WK van 1986, waar Maradona de Argentijnen met ‘de hand van God’ op weg zette naar de later wereldtitel.