Vrouw in Australië krijgt extreem giftige slang in fietsketting en overleeft beet

20-07-2026 09:13:00

Dan heeft ze idd geluk gehad.

De slang minder. Dat de fietser er per ongeluk overheen rijdt kan ik me nog voorstellen. Maar dat hij in de ketting terecht komt…. Blijkbaar geen kettingkast.