Vrouw in Australië krijgt extreem giftige slang in fietsketting en overleeft beet
Een Australische vrouw van in de 60 mag van geluk spreken dat ze haar bijzondere avontuur kan navertellen. Tijdens een fietstochtje raakte een extreem giftige slang in haar fietsketting verstrikt. Het gewonde dier beet haar, maar als door een wonder ontsnapte ze aan de dood.
De vrouw reed op een bekende fietsroute in de staat Nieuw Zuid-Wales bij de plaats Burringbar, toen ze over een Australische bruine slang reed. Het dier van twee meter lang raakte verstrikt in de fietsketting, maar wist de vrouw nog wel lelijk in haar dijbeen te bijten.
In de meeste gevallen loopt dat al binnen een paar minuten dodelijk af, want het gaat om één van de giftigste slangensoorten ter wereld. Maar de vrouw had een engeltje op haar schouder: het ging namelijk om een 'droge beet', wat betekent dat het gif niet in haar bloedbaan terechtkwam. Ze werd gauw naar een ziekenhuis gebracht, waar ze is behandeld.Beelden
van de slang in de ketting werden gedeeld door slangenvanger Sarah Mailey op Facebook. Tegen de Britse krant The Guardian vertelt zij dat het dier met het bovenlijf vrij kon bewegen en ook haar probeerde te bijten. Zij moest de gifslang eerst onder controle brengen voordat die uit de tandwielen bevrijd kon worden. Uit het verhaal blijkt dat de slang achteraf gedood moest worden omdat de verwondingen te ernstig waren om te overleven.
Volgens Mailey zouden deze slangen onder normale omstandigheden fietsers aan zien komen en voortijdig vluchten. Achteraf bleek dat deze slang blind was aan één oog, en mogelijk de fietser daarom niet opmerkte. Ook het koelere weer heeft vermoedelijk invloed gehad op de reflexen van het dier.
aan.