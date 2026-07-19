Rechter maakt korte metten met rijexamen-stalker Kamps: vijf dagen cel per overtreding

Oud-rijschoolhouder Henrie Kamps (65) uit Neede kan voortaan worden opgesloten als hij opnieuw rijexamens achtervolgt, rondhangt bij CBR-locaties of de privacy van medewerkers schendt. De rechtbank Gelderland geeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen toestemming om lijfsdwang toe te passen: vijf dagen hechtenis voor iedere overtreding, tot maximaal één jaar.Het vonnis geldt drie jaar. Daarmee krijgt het CBR grotendeels waar het tijdens een kort geding in Zutphen om had gevraagd. Het bureau wilde Kamps aanvankelijk voor iedere overtreding vijftien dagen laten vastzetten. De voorzieningenrechter vindt dat te zwaar en beperkt de hechtenis tot vijf dagen per keer.Lijfsdwang is een uitzonderlijk middel om iemand te dwingen een rechterlijke uitspraak na te leven. Volgens de rechter is voldoende aannemelijk geworden dat minder zware maatregelen bij Kamps niet werken. Eerdere dwangsommen hadden geen effect en zijn bovendien niet te innen, omdat alles van enige waarde dat Kamps gebruikt niet op zijn naam staat.Ook zou Kamps eerdere rechterlijke uitspraken en door gemeenten opgelegde gebiedsverboden niet volledig hebben nageleefd.Kamps was niet aanwezig bij de behandeling van de zaak op 1 juli. Hij zei hier psychisch niet toe in staat te zijn en berichtte de rechtbank een dag voor de zitting dat hij in het buitenland verbleef.Hij had wel stukken ingediend, maar omdat hij niet op de zitting verscheen, heeft de rechter die niet meegenomen in de beoordeling. De rechtbank had hem vooraf gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van zijn afwezigheid.De rechter verbiedt Kamps zich op dagen dat rijexamens worden afgenomen binnen een straal van twee kilometer van CBR-locaties in Gelderland en Overijssel te bevinden. Het CBR had om een straal van drie kilometer rond alle Nederlandse vestigingen gevraagd. Volgens de rechter is niet gebleken dat Kamps ook buiten Gelderland en Overijssel actief is.Kamps mag bovendien geen praktijkexamens achtervolgen of verstoren. Van achtervolgen is volgens het vonnis in ieder geval sprake wanneer hij langer dan één minuut in dezelfde rijrichting achter een examenauto rijdt of tijdens één examenrit vaker dan eenmaal achter hetzelfde voertuig verschijnt. Ook mag hij inzittenden van examenauto’s niet filmen of fotograferen.Het conflict tussen Kamps en het CBR sleept al bijna vijf jaar. De ex-rijschoolhouder zegt onderzoek te doen naar misstanden bij rijexamens. Hij meende uit een vonnis uit 2023 te kunnen afleiden dat hij examenauto’s steekproefsgewijs mocht volgen, zolang hij niet de gehele examenrit achter het voertuig bleef rijden.De rechtbank maakt daar nu korte metten mee. De eerdere uitspraak van de rechter in Almelo was volgens de rechter in Zutphen geen vrijbrief om examenauto’s te blijven volgen. Kamps doet zijn onderzoek sinds 2021 en heeft inmiddels vijf jaar informatie kunnen verzamelen. De rechter ziet niet in welke nieuwe informatie hij nog kan verkrijgen door examenritten te volgen. Evenmin is aannemelijk geworden dat de achtervolgingen bewijs van misstanden kunnen opleveren.Volgens de rechtbank ondervinden het CBR, examinatoren en examenkandidaten veel overlast van zijn gedrag; 75 rijexamens werd door het stalkgedrag van Kamps voortijdig afgebroken. Daarom is het belang van het CBR zwaar genoeg om lijfsdwang toe te staan.Ook eerdere verboden uit 2023 worden opnieuw opgelegd, nu met hechtenis als stok achter de deur. Kamps moet persoonsgegevens en foto’s van CBR-medewerkers van zijn website houden. Hij mag medewerkers niet opwachten, benaderen, achtervolgen, filmen of fotograferen.Kamps moet daarnaast 2254 euro aan proceskosten betalen. Het vonnis is direct van kracht.