Vermijd close-ups en film niet van onder: EBU komt met richtlijn filmen vrouwelijke atleten

De Europese Unie voor Omroepen (EBU) heeft samen met European Athletics richtlijnen opgesteld voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. De richtlijnen moeten voorkomen dat vrouwen op onflatteuze momenten of in ongemakkelijke posities worden vastgelegd. De Nederlandse Atletiekunie is blij met de aanbevelingen.Het rapport Raising the Bar van de European Broadcasting Union (EBU) bevat richtlijnen voor tv-regisseurs en cameramensen om vrouwelijke atleten respectvol in beeld te brengen. De organisatie stelt dat de aandacht tijdens uitzendingen moet uitgaan naar sportieve prestaties en techniek en niet naar lichaamsdelen of beelden die als seksualiserend of ongemakkelijk kunnen worden ervaren door sporters.In het rapport worden duidelijke voorbeelden gegeven van wat niet, en wat wel gewenst is. Zo is een van de adviezen om geen camera's te plaatsen die atleten van onder filmen tijdens het polsstokhoogspringen. Een camera die van onderen filmt terwijl een atlete over de lat gaat, heeft volgens de EBU een 'grote kans om vervelende beelden op te leveren'.Een ander advies luidt om voorzichtig te zijn met close-ups en shots in slowmotion. Bij hoogspringen en polsstokhoogspringen zouden ingezoomde herhalingen 'weinig technische waarde hebben' en vooral 'onflatteuze beelden opleveren', aldus EBU.Ook wordt geadviseerd om geen strakke shots van vermoeide hardloopsters te maken. Bij loopnummers wordt aangeraden geen close-ups te maken van atletes die voorovergebogen staan, op de baan liggen of uitgeput zijn na de finish.De richtlijnen zijn opgesteld naar aanleiding van feedback van atleten die aangaven dat bepaalde camerashots ongemak en afleiding kunnen veroorzaken doordat ze de aandacht afleiden van hun prestaties. De richtlijnen worden gesteund door olympiërs zoals de Britse polsstokspringer Holly Bradshaw, de Servische verspringster Ivana Španović en de Kroatische hoogspringster Blanka Vlašić."De ontwikkeling van richtlijnen voor het filmen is een cruciale stap om schadelijke beeldvorming van vrouwen in onze sport uit te bannen", zegt Dobromir Karamarinov, voorzitter van European Athletics.Ook de Nederlandse Atletiekunie spreekt van een 'goede ontwikkeling'. "Het is een thema dat vaak onder de aandacht wordt gebracht door zowel vrouwelijke als mannelijke atleten. Want ook mannelijke atleten kunnen op ongunstige of onprettige manier in beeld worden gebracht. Dit zal niet meteen iets zijn dat van de één op andere dag helemaal anders is, daar zijn we ons van bewust. Maar dit is een goede eerste zet."