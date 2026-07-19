Verpleegkundige stopt pasgeboren baby in een tas en probeert hem te stelen

Je verwacht dat je baby nergens veiliger is dan in het ziekenhuis. Voor een jonge moeder in Brazilië liep dat heel anders. Een verpleegkundige vertelde dat haar pasgeboren kindje mee moest voor een routinecontrole, maar bleek heel andere plannen te hebben.



Het gebeurde in een kraamziekenhuis in de Braziliaanse stad Teresina. De verpleegkundige liep rond op de afdeling en sprak meerdere moeders aan. Uiteindelijk wist ze een tienermoeder ervan te overtuigen dat haar baby even mee moest voor een standaardcontrole. De moeder gaf haar kindje mee, maar een tante die erbij was kreeg er direct een vreemd gevoel bij.



Niet veel later zag de tante de verpleegkundige richting het toilet lopen met een grote zwarte tas. Ze besloot poolshoogte te nemen en trok de tas open. Daar lag de pasgeboren baby. Het ziekenhuis schakelde meteen de politie in. De vrouw werd aangehouden en de baby kon gelukkig direct terug naar zijn moeder.



Tijdens het politieonderzoek kwam nog iets opvallends naar voren. Bij de vrouw thuis bleek een complete babykamer klaar te staan. Ook zou ze al maanden tegen familie en vrienden hebben verteld dat ze zwanger was, terwijl dat niet zo was.



Een dag na haar aanhouding is de verpleegkundige opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak verder. Gelukkig maakt de pasgeboren baby het goed en is het kindje weer veilig terug bij de moeder.

Reacties

19-07-2026 18:13:27 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.796

OTindex: 4.897



Terecht wantrouwige tante. Hulde voor het adequate optreden

19-07-2026 18:21:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.391

OTindex: 98.937

Goede tante idd 🙌

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