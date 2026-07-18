Duitse conducteur zet trein stil om toiletpapier te halen bij de supermarkt

18-07-2026 17:30:59

Treinen in Duitsland zijn een ramp. Duitsers spreken voor reizen altijd van een "DB-factor". Dat je standaard de verwachte reistijd met anderhalf moet vermenigvuldigen on in de buurt van de werkelijkheid te komen.