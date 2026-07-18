Een trein heeft zaterdag in Duitsland vertraging opgelopen. Op zich is dat geen nieuws, maar de reden van de vertraging is opmerkelijk: de hoofdconducteur zette de internationale trein stil om een paar rollen wc-papier te kopen in een supermarkt.
Het opmerkelijke verhaal wordt gemeld door een passagier van de trein. ‘Zaterdag zat ik in de trein van Hamburg naar Berlijn’, aldus het bericht op Instagram. ‘De trein maakte een ongeplande stop in Hamburg-Bergedorf. Niet vanwege een technisch mankement. Niet vanwege een noodgeval, maar omdat er geen toiletpapier meer was in de trein. De conducteur legde ons uit dat de trein voor vertrek niet goed was bevoorraad.’
Op station Bergedorf sprong de conducteur uit de trein en rende hij naar de dichtstbijzijnde supermarkt. Kort daarna kwam hij terug met drie pakken toiletpapier en kon de reis worden vervolgd.
De actie van de conducteur kan op veel lof rekenen. ‘Medewerker van de maand’, schrijft iemand onder de video
, die meer dan 15.000 likes heeft. ‘De mensen die het minst betaald krijgen, doen het belangrijkste werk’, zegt iemand anders. Een andere persoon is vooral te spreken over het soort wc-papier: ‘het is de goede’, luidt zijn reactie.
Spoorwegbedrijf Deutsche Bahn bevestigt het bericht in de Duitse krant Bild en zegt dat de conducteur niet voor de kosten van het toiletpapier hoeft op te draaien. ‘We waarderen het initiatief van onze medewerker. Deutsche Bahn vergoedt de kosten van het aangeschafte toiletpapier’, aldus de vervoerder.
aan.