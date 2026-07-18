Gezin in VS loopt Airbnb-woning binnen en ontdekt oude foto van zichzelf aan de muur





Het gezin was op vakantie in San Diego. In de woning binnenliepen viel de vader iets opmerkelijks op, stellen de zussen Aubrey en Libby Birrel in een video die viraal gaat op TikTok.



Hun vader wees naar een grote foto aan de muur van een strand met felblauw water en zei: „Dat lijk ik wel.” Zijn dochters moesten eerst lachen. Ze geloofden hem niet. Maar toen ze beter keken, bleek hij gelijk te hebben.



Daar bleef het niet bij, aldus de zussen. Ook Libby en het broertje van de twee bleken op het grote canvas te staan. Ze herkenden hun badkleding.



Foto van tien jaar geleden

Het gaat om een foto van tien jaar geleden, die zonder medeweten van het gezin is gemaakt. Er staan nog veel meer mensen op. Vermoedelijk is het kiekje geschoten als een soort stockbeeld, dat dan online bij beeldbanken te koop is en gebruikt kan worden op zo’n canvas om sfeer te creëren in huis.



De zussen reageren geschokt in de video, maar iemand merkt in de reacties op: ‘Dit betekent dat je waarschijnlijk op nog veel meer muren hangt dan je zelf beseft.’



Het lijkt een unieke ervaring, maar iemand anders deelt een vergelijkbaar verhaal: ‘Ik liep met mijn vader een Grieks restaurant binnen en boven onze tafel hing een grote foto van een Grieks eiland met een jachthaven. Mijn vader herkende een boot op de foto. Daar had hij meer dan twintig jaar geleden op gewerkt. Op de foto liep hij over de steiger om afval van de boot weg te halen.’



Toen het restaurant later definitief sloot, mocht de man de foto mee naar huis nemen, aldus de persoon.



Of dit gezin de foto van het strand ook mee naar huis mocht nemen, is niet bekend. Een Amerikaans gezin zegt een opmerkelijke ontdekking te hebben gedaan in een accommodatie van Airbnb. Aan de muur in het huis hing een grote foto , waarop de huurders ineens zichzelf ontwaarden. Ze zouden niet hebben geweten dat de foto was gemaakt, inmiddels zo’n tien jaar geleden.Het gezin was op vakantie in San Diego. In de woning binnenliepen viel de vader iets opmerkelijks op, stellen de zussen Aubrey en Libby Birrel in een video die viraal gaat op TikTok.Hun vader wees naar een grote foto aan de muur van een strand met felblauw water en zei: „Dat lijk ik wel.” Zijn dochters moesten eerst lachen. Ze geloofden hem niet. Maar toen ze beter keken, bleek hij gelijk te hebben.Daar bleef het niet bij, aldus de zussen. Ook Libby en het broertje van de twee bleken op het grote canvas te staan. Ze herkenden hun badkleding.Foto van tien jaar geledenHet gaat om een foto van tien jaar geleden, die zonder medeweten van het gezin is gemaakt. Er staan nog veel meer mensen op. Vermoedelijk is het kiekje geschoten als een soort stockbeeld, dat dan online bij beeldbanken te koop is en gebruikt kan worden op zo’n canvas om sfeer te creëren in huis.De zussen reageren geschokt in de video, maar iemand merkt in de reacties op: ‘Dit betekent dat je waarschijnlijk op nog veel meer muren hangt dan je zelf beseft.’Het lijkt een unieke ervaring, maar iemand anders deelt een vergelijkbaar verhaal: ‘Ik liep met mijn vader een Grieks restaurant binnen en boven onze tafel hing een grote foto van een Grieks eiland met een jachthaven. Mijn vader herkende een boot op de foto. Daar had hij meer dan twintig jaar geleden op gewerkt. Op de foto liep hij over de steiger om afval van de boot weg te halen.’Toen het restaurant later definitief sloot, mocht de man de foto mee naar huis nemen, aldus de persoon.Of dit gezin de foto van het strand ook mee naar huis mocht nemen, is niet bekend.

Reacties

18-07-2026 15:30:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.377

OTindex: 98.935

Dat moet idd een verbazingwekkende ervaring zijn

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