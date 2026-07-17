11-jarige raakt fatbike kwijt die 58 kilometer per uur kan rijden, wordt vernietigd

Een fatbike die 58 kilometer per uur kon rijden, is door de politie in Delft afgepakt. De bestuurder was een 11-jarige jongen.



De fiets was agenten opgevallen omdat de jongen niet hoefde te trappen en harder dan een politieauto door een woonwijk reed. De fiets bleek zo hard te kunnen rijden door het gebruik van een gashendel.



Een fatbike is een elektrische fiets en mag trapondersteuning hebben tot een snelheid van 25 kilometer per uur. Als de fatbike blijft rijden zonder dat de bestuurder hoeft te trappen, wordt-ie gezien als een motorvoertuig.



Vaak krijgt een bestuurder van een illegale fatbike eerst een waarschuwing. Omdat deze fiets zo hard reed, besloot het Openbaar Ministerie dat de fatbike direct in beslag mocht worden genomen. De ouders van de jongen zijn daarvan op de hoogte gebracht, meldt de politie op sociale media.



Maar daar bleef het niet bij. De fatbike werd verbeurd verklaard. Dat betekent dat de eigenaar de fatbike niet terugkrijgt en 'ie wordt vernietigd.



"We treffen steeds vaker opgevoerde fatbikes aan die hoge snelheden halen en zijn voorzien van een gashendel. Dat levert levensgevaarlijke situaties op, zeker wanneer jonge kinderen hiermee deelnemen aan het verkeer."



De politie deelt een oproep aan ouders: "Wees u bewust van waarop uw kind rijdt. Controleer of een fatbike niet is opgevoerd en voldoet aan de wettelijke eisen. Een opgevoerde fatbike kan niet alleen leiden tot een forse boete en inbeslagname, maar vooral tot zeer ernstige verkeersongevallen."



Een woordvoerder zegt tegen RTL Nieuws dat er niet meer overlast door fatbikes in Delft is dan normaal, maar de zomerperiode ervoor zorgt dat er meer kinderen met fatbikes op straat zijn. "Daarom deze boodschap."



"We delen dit ook omdat 58 kilometer per uur uitzonderlijk hard is. Meestal kunnen opgevoerde fatbikes die we controleren een snelheid rond de 40 kilometer per uur behalen."

Reacties

17-07-2026 12:36:52 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 1.013

OTindex: 3.458

Ik vind 40 km/h al veel te snel voor kinderen! Waar zijn die ouders mee bezig?

17-07-2026 12:38:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.372

OTindex: 98.921

Gisteren een jongen tegengekomen, ongeveer die leeftijd, die niet alleen hard reed op zijn fatbike, maar ook nog op zijn mobieltje bezig was.

17-07-2026 12:44:23 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 1.013

OTindex: 3.458

@allone : Ik zag gisteren iemand op zijn scooter met een mobieltje in de weer. Inderdaad belachelijk! De automobilist is de sjaak (sorry @Sjaak ) bij een aanrijding en mag dokken! Gewoon niet eerlijk!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.